Знаменитая героиня видеоигр Лара Крофт, известная по серии Tomb Raider, удостоилась официального признания Книги рекордов Гиннесса, установив сразу два мировых достижения.

Freepik

Первое достижение касается коммерческого успеха франшизы — Лара Крофт официально признана самой продаваемой героиней в истории видеоигр. С момента дебюта первой части Tomb Raider в 1996 году общий объем продаж серии превысил отметку в 100 млн экземпляров по всему миру.

Второй рекорд зафиксирован в медийной сфере — героиня установила абсолютное достижение по количеству обложек журналов. Среди изданий, размещавших Лару Крофт на своих титульных страницах, присутствуют такие авторитетные медиа как Newsweek, Time и The Face. По состоянию на апрель 2025 года насчитывается 2300 документально подтвержденных случаев появления персонажа на обложках различных изданий.

Как отмечает руководитель студии Crystal Dynamics Скотт Эймос, эти достижения демонстрируют «непреходящее культурное влияние» персонажа и свидетельствуют о существовании преданной фан-базы по всему миру.

Разработчик подтвердил, что студия сохраняет приверженность духу «любопытства, смелости и приключений» при создании новых проектов.

Редактор издания Eurogamer Элис Белл в свою очередь охарактеризовала персонажа как «настоящую икону игровой индустрии» и «вдохновляющую личность», отметив ее значительное влияние на поп-культуру.

Последней выпущенной игрой серии остается Shadow of the Tomb Raider 2018 года. В настоящее время Crystal Dynamics в партнерстве с Amazon работает над следующей частью франшизы, которая продолжит наследие одной из самых узнаваемых героинь в индустрии видеоигр.