Мир спортивной обуви уже давно перестал быть просто утилитарной сферой, обеспечивающей комфорт и поддержку при физических нагрузках. Сегодня это многомиллиардная индустрия, где переплетаются спорт, мода, искусство и коллекционирование. Отдельные модели кроссовок становятся настоящими культурными иконами, символами эпохи, а их выпуск превращается в событие, которого с нетерпением ждут миллионы поклонников по всему миру.

Феномен «сникерхед-культуры» охватил планету, породив армию энтузиастов, готовых часами стоять в очередях и платить значительные суммы за редкие и лимитированные пары. Каждый анонс от ведущих брендов вызывает волну обсуждений, прогнозов и спекуляций на вторичном рынке.

Особенно пристальное внимание приковано к релизам от культовых линеек, имеющих богатую историю и связанных с именами легендарных спортсменов. Эти кроссовки — не просто обувь, это часть истории, объект желания и выгодное вложение средств для многих коллекционеров. Производители умело подогревают интерес, выпуская как переиздания классических моделей (ретро-релизы), так и совершенно новые дизайны и коллаборации с известными художниками, музыкантами и модными домами. Каждый такой релиз тщательно планируется, а информация о нем зачастую держится в секрете до последнего момента, создавая атмосферу предвкушения и эксклюзивности.

Лето традиционно является горячим сезоном для рынка кроссовок, и июнь 2025 года обещает стать особенно «жарким» для поклонников одного из самых влиятельных брендов в этой индустрии. Речь идет о бренде Air Jordan, который в этом году отмечает свой монументальный 40-летний юбилей. Эта дата сама по себе является большим событием, и компания подготовила для своих фанатов целую россыпь долгожданных релизов, способных удовлетворить самый взыскательный вкус и опустошить не один кошелек. Ожидается, что предстоящий месяц будет насыщен знаковыми моделями, которые вызовут настоящий ажиотаж как среди давних ценителей, так и среди нового поколения сникерхедов.

Новые релизы кроссовок Air Jordan в июне 2025

Итак, какие же легенды готовятся штурмовать полки магазинов и онлайн-платформы в июне 2025 года? На данный момент известно, что Air Jordan запланировал выпуск нескольких ключевых моделей, каждая из которых имеет свою уникальную историю и армию поклонников. Одним из самых ожидаемых релизов, несомненно, станет Air Jordan 5 Grape. Эта оригинальная расцветка, впервые увидевшая свет в 1990 году и прочно ассоциирующаяся с Уиллом Смитом и сериалом «Принц из Беверли-Хиллз», возвращается впервые с 2013 года. Ее релиз намечен на 21 июня, а розничная цена составит ориентировочно $210.

A Ma Maniére x Air Jordan 5 «Violet Ore»

Еще одной жемчужиной июньской коллекции станет Air Jordan 14 Ferrari. Эта модель, вдохновленная дизайном знаменитого итальянского спорткара, не является оригинальной расцветкой, но пользуется огромной любовью коллекционеров и считается одной из лучших в линейке AJ14. Ее возвращение, впервые более чем за десятилетие, запланировано на 14 июня по цене $210. Цветовая схема Challenge Red/Black-Vibrant Yellow-Anthracite останется неизменной, но ожидается обновленная форма кроссовок.

Помимо этих двух гигантов, июнь порадует и другими интересными релизами. Среди них — коллаборация A Ma Maniére x Air Jordan 5 Violet Ore, третья совместная работа с брендом Джеймса Уитнера, которая выйдет 7 июня по цене $225 и будет приурочена к Juneteenth, имея специальную упаковку и монограммный узор.

Также 7 июня ожидается выход женской модели Air Jordan 11 Low в сезонной расцветке Igloo по цене $195. Начало месяца, 1 июня, ознаменуется выпуском Air Jordan 4 Light Lemon Twist эксклюзивно для детей (GS, PS, TD размеры по ценам $160/$90/$75 соответственно) с пиксельным узором, напоминающим Minecraft.

Air Jordan 14 «Ferrari»

А 13 июня состоится релиз Air Jordan 1 Low Quai 54, посвященный ежегодному турниру по стритболу в Париже, в черно-желтой палитре и со специальным брендингом (цена $160).

Таким образом, июнь 2025 года действительно обещает быть дорогим месяцем для поклонников Air Jordan. Широкий ассортимент моделей, от переизданий вечной классики до эксклюзивных коллабораций и сезонных расцветок, не оставит равнодушным ни одного ценителя кроссовок. Эксперты прогнозируют высокий спрос на все анонсированные пары, а также неизбежный рост цен на вторичном рынке, особенно на лимитированные и наиболее популярные модели.