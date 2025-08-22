Microsoft и Национальная футбольная лига (NFL) расширили свое многолетнее партнерство, добавив в него технологии искусственного интеллекта. Теперь планшеты Surface, ставшие привычным атрибутом на боковой линии поля, станут частью интеллектуальной системы, которая будет помогать тренерам и аналитикам принимать стратегические решения прямо во время матчей.

Microsoft

Проблема тренеров в современном спорте — огромный объем данных, который нужно быстро проанализировать для выбора правильной тактики. Во время игры нет времени на долгое изучение статистики. Новая система на базе ИИ призвана решить эту проблему, предоставляя рекомендации на основе текущей ситуации на поле. Теперь за неудачные тактические ходы можно будет «винить» искусственный интеллект.

В рамках обновленного соглашения более 2.5 тыс. компьютеров Surface Copilot Plus будут интегрированы в систему Sideline Viewing System каждой команды. Технология на базе GitHub Copilot будет фильтровать игровые схемы и предлагать тренерам оптимальные варианты в зависимости от ситуации. В то же время, аналитики в ложах получат доступ к панели управления на основе Microsoft 365 Copilot для быстрой сортировки игровых данных.

В рамках партнерства Microsoft не просто предоставляет оборудование, а предлагает комплексное решение для тактического анализа. Это может кардинально изменить процесс принятия решений в NFL и привести к тому, что тактика команд будет в большей степени зависеть от данных, собранных и интерпретированных ИИ.

В будущем Microsoft и NFL планируют использовать ИИ и в других областях. Среди них — анализ производительности потенциальных новичков вне отборочных мероприятий, предоставление бизнес-аналитики для клубов и повышение продуктивности в таких сферах, как финансы, кадровые ресурсы и организация мероприятий.