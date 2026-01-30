Битва технологических титанов за лидерство в искусственном интеллекте вступает в новую фазу, где ключевую роль начинает играть не только программное обеспечение, но и передовое аппаратное оснащение. В рамках этой стратегии Apple совершила крупное приобретение, выкупив израильский стартап Q.ai, специализирующийся на машинном обучении и компьютерном зрении.

Особый интерес для Apple представляют аудиотехнологии стартапа, способные научить устройства распознавать шепот и очищать речь от фонового шума. Эти разработки напрямую связаны с развитием экосистемы продуктов компании. Apple уже активно внедряет ИИ-функции в свои наушники AirPods, включая систему живого перевода, анонсированную годом ранее.

Эксперты полагают, что технологии Q.ai также могут быть использованы для совершенствования гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, особенно в части интерфейсов управления, поскольку стартап также вел разработки в области отслеживания малозаметных движений лицевых мышц.

Сумма сделки, по данным Financial Times, составила почти $2 млрд. Это вторая по величине покупка Apple после приобретения Beats Electronics в 2014 году за $3 млрд.

Основателем Q.ai является Авиад Майзелс, для которого это уже вторая успешная продажа компании Apple. В 2013 году он продал корпорации стартап PrimeSense, чьи технологии трехмерного сканирования легли в основу системы Face ID для iPhone.

Стартап Q.ai, основанный в 2022 году при поддержке венчурных фондов Kleiner Perkins и Gradient Ventures, присоединится к Apple вместе со всей командой основателей.

Новость о сделке появилась накануне публикации финансовых результатов Apple за первый квартал 2026 финансового года, которые значительно превзошли ожидания аналитиков. Выручка компании достигла рекордных $143,8 млрд, увеличившись почти на 16%. Чистая прибыль выросла на 16% и составила $42,1 млрд.

