Новосибирский государственный университет (НГУ) планирует внедрить технологии искусственного интеллекта для оптимизации работы российских спутников в рамках программы «Приоритет-2030». Об этом сообщил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин.

Фото: Freepik

Главная цель проекта — обеспечить предварительную обработку данных непосредственно на орбите с помощью нейросетевых моделей. В настоящее время бортовая аппаратура регистрирует данные и отправляет их на Землю для последующей обработки. Предобработка на орбите позволит существенно уменьшить объемы передаваемой информации, что критически важно из-за ограниченной пропускной способности каналов связи.

Для реализации проекта университет разработает специальный спутник, оснащенный особыми платами и программным обеспечением. После тестирования и отладки аппарат будет запущен на орбиту. По словам Чуркина, полная реализация проекта займет около 2-3 лет.

НГУ уже начал производство малых космических аппаратов на собственной площадке. Университет выступает головным исполнителем проекта системы глобального мониторинга Земли «Грифон», который входит в федеральный проект «Сфера», инициированный Роскосмосом.

Цель программы «Приоритет-2030» – через 5 лет сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.