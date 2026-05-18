Большинство компаний по всему миру начали самостоятельно запускать ИИ-модели в собственной инфраструктуре и облаках, а не ограничиваться сервисами сторонних провайдеров. К такому выводу пришли авторы исследования F5 State of Application Strategy. По данным отчета, 78% организаций уже разворачивают модели внутри собственных систем, а в среднем каждая компания одновременно поддерживает в продакшене семь ИИ-моделей. Для 77% респондентов главным направлением работы с ИИ стал именно вывод моделей в эксплуатацию — этот этап уже опередил разработку и обучение.

Исследование показывает, что ИИ для бизнеса постепенно перестает быть экспериментальной технологией и превращается в часть повседневной инфраструктуры. Лишь 8% организаций по-прежнему полностью зависят от публичных ИИ-сервисов. Большинство компаний уже работают со смешанным набором моделей и платформ. Это создает спрос на инструменты управления нагрузками, стоимостью вычислений, точностью моделей и их доступностью.

Изменился и инфраструктурный подход к запуску ИИ. По данным исследования, 93% крупных компаний используют мультиоблачные конфигурации, а 86% одновременно работают с собственными дата-центрами, публичными облаками и инфраструктурой colocation-провайдеров. На практике это означает, что управление ИИ-нагрузками становится частью общей сетевой архитектуры и системы информационной безопасности компании.

Директор по продукту F5 Куналь Ананд назвал происходящее сменой парадигмы. По его словам, вопрос уже не в том, будут ли компании использовать ИИ, а в том, смогут ли они делать это безопасно, стабильно и в нужном масштабе. Ананд также отметил, что внедрение ИИ постепенно превращается не только в задачу разработки, но и в вопрос управления трафиком, доступом и безопасностью. Компании, которые раньше других адаптируют свою инфраструктуру под эти требования, смогут получить преимущество в скорости внедрения и уровне защиты.

Отдельной проблемой для бизнеса стала безопасность. О связанных с ИИ-инцидентах сообщили 88% организаций. При этом 98% компаний уже готовятся к внедрению агентного ИИ — автономных систем, которым потребуются собственные идентификаторы, уровни доступа и механизмы контроля. В результате периметр защиты начинает смещаться: критически важными становятся не только серверы и сети, но также промпты, API и токены доступа.

Австралия и Новая Зеландия пока заметно отстают от глобального уровня внедрения ИИ. Лишь 48% местных организаций самостоятельно запускают ИИ-модели, а в продакшене у них в среднем работает всего четыре модели. Авторы исследования связывают это прежде всего с дефицитом специалистов и высокой стоимостью вычислительных мощностей: именно эти факторы 44% компаний региона назвали главными барьерами для масштабирования ИИ.

