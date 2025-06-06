Американский стартап FutureHouse представил модель искусственного интеллекта ether0, разработанную для химических исследований, сообщила Nature. Нейросеть, доступная с открытым кодом, способна рассуждать и автоматизировать научные процессы.

Фото: Freepik

Модель ether0, созданная на основе компактной архитектуры Mistral AI, в 25 раз меньше конкурентов, таких как DeepSeek-R1, и работает на ноутбуке. Она обучена на 577 790 вопросах, основанных на 45 научных работах. Чтобы научить модель думать, авторы заставили ее читать чужие ошибки и рассуждения — цепочки шагов, сгенерированные DeepSeek-R1.

Нейросеть превосходит GPT-4.1 и DeepSeek-R1. Она генерирует молекулярные формулы и реакции для создания лекарств и материалов.

Читайте также Ученые создали ИИ, который умеет сам планировать и проводить химический синтез

Ether0 успешно распознает новые молекулярные структуры и адаптирует их под заданные условия, что подтвердили первые пользователи. Для повышения понятности результатов разработчики ограничили время рассуждений модели, жертвуя точностью ради интерпретируемости. В будущем компания планирует автоматизировать полный цикл научных исследований, расширив применение за пределы химии.

Запуск ether0 может ускорить разработку лекарств и материалов, позволив ученым сосредоточиться на выборе исследовательских задач.