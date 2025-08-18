Американский актер Скотт Жакмейн предоставил платформе TikTok права на использование своей внешности, и теперь в приложении можно создавать его цифрового аватара с помощью искусственного интеллекта и использовать его в рекламе, сообщает The New York Times.

52-летний актер из Далласа (штат Техас, США) Скотт Жакмейн (Scott Jackmein) одним из первых лицензировал использование своей внешности, образа и голоса для TikTok. После этого в приложении появился его двойник, созданный с помощью ИИ, который продает все, что только пожелает рекламодатель: от приложения для составления гороскопов до предложений по страхованию. Такая реклама должна соответствовать правилами маркетинга Tiktok. В некоторых роликах его аватар даже говорит на испанском, что шокировало знакомых актера, которые не сразу смогли отличить двойника от Скотта: в реальной жизни испанского он не знает.

Хотя Жакмейн сам подписался на это, увидев своего двойника в интернете, о своем решении он пожалел:

«‎Я определенно не против ИИ и не против TikTok, но вы действительно не представляете себе последствий этого»‎, — отметил Жакмейн в интервью, объяснив, что он пытался построить свою карьеру и думал, что работа с такой крупной платформой может помочь ему в этом. Актер сожалеет, что не договорился о большем гонораре и не установил ограничение на товары, которые будет продавать его двойник. По его словам, когда он соглашался на это, то и представить себе не мог, в какую именно рекламу будут вставлять его образ.

В прошлом году TikTok представил меню с ИИ-аватарами, которых можно использовать в рекламе, и двойник Жакмейна — один из десятка подобных, среди которых рекламодатели выбирают ключевого коммуникатора на свой вкус для продвижения товаров.

Актерам, продавшим так свою внешность, приходится мириться не только с потерей контроля над своим образом, но и с маленькой зарплатой. TikTok им заплатили разово и сравнительно мало — в районе $500–$1000. Их аватары используются многократно, в том числе и на других платформах, однако дополнительных выплат никто не получал. По итогу многие артисты жалеют, что не обговорили условия лучше.

Джермейн снимался в фильмах «‎Толстушки»‎ (2006) и «‎Инкубус: Новое начало»‎ (2023).