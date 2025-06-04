Согласно совместному исследованию платформы «МТС Линк» и аналитической компании J’son & Partners Consulting, внедрение ИИ-технологий позволяет значительно сократить временные затраты сотрудников на рутинные задачи. В частности, автоматизация рабочих процессов высвобождает до 12,2 рабочего часа в неделю для специалистов с высокой загрузкой.

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Аналитики оценили эффективность ИИ при выполнении типовых офисных операций: подготовке договоренностей, фиксации результатов встреч, анализу пропущенных совещаний, обработке сообщений в чатах и поиску архивной информации. Для сотрудников, участвующих в трех и более онлайн-встречах ежедневно, время на эти задачи сократилось с 14-16,4 до 4-4,2 часов в неделю.

Кроме того, использование ИИ-решений демонстрирует значительную финансовую выгоду. Для активно задействованных специалистов ежемесячная экономия составляет 25-31 тыс. руб., а для руководителей — 50-153 тыс. руб. Сотрудники с умеренной нагрузкой (1-2 встречи в день) экономят около 6 рабочих часов еженедельно, что эквивалентно 15 тыс. руб. в месяц.

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Особенно заметно ИИ ускоряет обработку сообщений: создание кратких резюме чатов занимает 7,5 минут вместо прежних 25. Это позволяет сотрудникам быстрее вникать в суть обсуждений и оперативно принимать решения.

Исследование подтверждает, что внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы не только повышает личную эффективность сотрудников, но и приносит компаниям существенную экономию ресурсов.