В России для предпринимателей, пока не обладающих навыками программирования или достаточным опытом в бизнесе, разработали цифрового помощника, который подскажет, как запустить технологический стартап.

Фото: пресс-служба Московского инновационного кластера

Цифровой помощник «Кофаундер» работает на базе GigaChat и основан на образовательном контенте от «Сбера» и ведущих университетов Китая — в том числе Школы менеджмента Университета Фудань. По заявлению разработчиков, сервис охватывает основные этапы подготовки технологического проекта: поиск идеи, формулирование и проверку гипотез, создание прототипа с помощью вайбкодинга и подготовку презентации для инвесторов.

В пресс-службе «Сбера» также отмечают, что помощник сможет дать пользователю доступ к базе экспертных материалов: под изучаемую тему он формирует подборку проверенных видеолекций и аналитических статей. Решение было представлено на Московском стартап-саммите, который в эти дни проходит в СберСити. Информация о сроках запуска, условиях доступа и стоимости сервиса пока не указана — независимо оценить готовность продукта на этом этапе нельзя.

Старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций «Сбера» Алексей Катков отмечает, что из-за развития инструментов на основе искусственного интеллекта за последние шесть лет доля соло-основателей среди новых технологических компаний выросла и составляет больше трети. По его словам, талантливая молодежь генерирует идеи быстрее, чем рынок успевает предоставлять инструменты для их реализации. Цифровой помощник — ответ на этот тренд и способ снизить барьер входа в технологическое предпринимательство.

«Кофаундер» выходит на рынок, который уже сложился на Западе и растет быстрее большинства категорий софта. Из этой же категории вырос сервис Lev от сиэтловской венчурной студии Pioneer Square Labs — ИИ-сооснователь для стартапов. О спросе на подобные решения говорят цифры — число регистраций Lev выросло в 17 раз за четыре месяца, сервис запустил более 1,5 тыс. проектов, у него активные пользователи в 50+ странах.