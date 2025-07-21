Компания OpenAI заявила, что ее экспериментальная языковая модель смогла решить задачи Международной математической олимпиады (IMO) 2025 на уровне золотой медали. Это первое достижение такого уровня для ИИ-моделей. Результаты пока ожидают независимого подтверждения.

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До сих пор большинство ИИ-моделей были слабы в сложных логических рассуждениях. На той же Международной математической олимпиаде (IMO) 2025 ведущие модели, включая Gemini 2.5 Pro и Grok-4, не смогли набрать достаточно баллов даже для бронзовой медали. Gemini 2.5 Pro получил всего 13 баллов из 42 возможных, сделав множество логических ошибок.

Решение от OpenAI — это языковая модель общего назначения, а не узкоспециализированный инструмент для математики. Модель решила пять из шести официальных задач олимпиады, набрав 35 из 42 баллов. По словам исследователей, ИИ смог создать «сложные, безупречные аргументы», работая в стандартных условиях соревнования и без использования сторонних инструментов.

Секрет успеха кроется в новых методах обучения с подкреплением и масштабировании вычислений во время тестирования. Модель «думает часами», а не секундами, как ее предшественники. По словам исследователя OpenAI Джерри Творека, это результат непрерывного обучения базовых моделей общего назначения. Публичный релиз технологии возможен к концу года.

Для OpenAI это не только научный прорыв, но и важный шаг к созданию сильного ИИ. Хотя модель пока является исследовательским проектом и не связана с GPT-5, ее успех демонстрирует огромный потенциал технологии. В будущем подобные системы могут стать коммерческими продуктами, способными совершать серьезные научные открытия.

