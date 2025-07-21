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ИИ-модель от OpenAI получила золотую медаль в Международной олимпиаде по математике

Компания OpenAI заявила, что ее экспериментальная языковая модель смогла решить задачи Международной математической олимпиады (IMO) 2025 на уровне золотой медали. Это первое достижение такого уровня для ИИ-моделей. Результаты пока ожидают независимого подтверждения.

Jeswin Thomas/Unsplash

До сих пор большинство ИИ-моделей были слабы в сложных логических рассуждениях. На той же Международной математической олимпиаде (IMO) 2025 ведущие модели, включая Gemini 2.5 Pro и Grok-4, не смогли набрать достаточно баллов даже для бронзовой медали. Gemini 2.5 Pro получил всего 13 баллов из 42 возможных, сделав множество логических ошибок.

Решение от OpenAI — это языковая модель общего назначения, а не узкоспециализированный инструмент для математики. Модель решила пять из шести официальных задач олимпиады, набрав 35 из 42 баллов. По словам исследователей, ИИ смог создать «сложные, безупречные аргументы», работая в стандартных условиях соревнования и без использования сторонних инструментов.

Секрет успеха кроется в новых методах обучения с подкреплением и масштабировании вычислений во время тестирования. Модель «думает часами», а не секундами, как ее предшественники. По словам исследователя OpenAI Джерри Творека, это результат непрерывного обучения базовых моделей общего назначения. Публичный релиз технологии возможен к концу года.

Для OpenAI это не только научный прорыв, но и важный шаг к созданию сильного ИИ. Хотя модель пока является исследовательским проектом и не связана с GPT-5, ее успех демонстрирует огромный потенциал технологии. В будущем подобные системы могут стать коммерческими продуктами, способными совершать серьезные научные открытия.

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