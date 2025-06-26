Исследовательская группа из Университета Барселоны продемонстрировала, как искусственный интеллект может определять черты личности по письменным текстам. Впервые ученым удалось детально проанализировать, как именно нейросеть принимает решения. Это открывает новые возможности для создания более прозрачных и надежных инструментов автоматической психодиагностики.

Проблема традиционных методов оценки личности, таких как опросники, заключается в их навязчивости и трудоемкости. Применение ИИ в этой сфере ограничивало недостаточное понимание того, как именно нейросети приходят к своим выводам. Иными словами, исследователям не хватало объяснимости процессов, происходящих в «мозге» алгоритмов.

Чтобы «заглянуть» внутрь нейросети, авторы новой работы использовали передовые нейросети BERT и RoBERTa и техники объяснимого искусственного интеллекта. С помощью метода «интегрированных градиентов» они смогли точно определить, какие слова и фразы в тексте повлияли на вывод ИИ о той или иной черте личности. Например, модель смогла понять, что фраза «я ненавижу видеть, как страдают другие» свидетельствует о доброте, а не о негативе, анализируя ее в контексте.

Исследование проводилось на основе двух психологических моделей: «Большой пятерки» (научно обоснованной) и индикатора типов Майерс-Бриггс (MBTI). Результаты показали, что ИИ делает надежные выводы, основываясь на «Большой пятерке». В случае с MBTI, который менее популярен в академической психологии, модель чаще опиралась на случайные артефакты в данных, а не на реальные психологические закономерности.

В клинической психологии новая модель может помочь в первичной оценке и отслеживании состояния пациентов. В сфере HR пригодится для более объективного подбора персонала. В образовании — для создания персонализированных программ обучения. Ключевое преимущество — прозрачность. Возможность обьяснить, почему ИИ сделал тот или иной вывод, критически важна для построения доверия и коммерческого успеха таких инструментов.

В будущем исследователи планируют расширить анализ на другие языки, культуры и типы текстов. Они также хотят интегрировать мультимодальные данные, совмещая анализ текста с анализом голоса и невербального поведения. Ученые считают, что ИИ не заменит традиционные тесты, а дополнит их, предлагая более глубокий и многогранный подход к пониманию человеческой личности.

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