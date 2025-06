Еще пару лет назад преподаватели опасались, что ChatGPT превратится в машину для списывания. В 2025 году все изменилось: крупнейшие университеты США не просто перестали бороться с ИИ, а начали официально интегрировать его в образование. Одним из первых стал Университет штата Аризона, который подписал соглашение с OpenAI и дал студентам доступ к ChatGPT Edu на базе модели GPT-4o. Об этом пишет The New York Times.

Markus Winkler, Unsplash

Главная особенность версии Edu — адаптация под академическую среду: ИИ может работать с научными текстами, генерировать и проверять код, анализировать графики, читать PDF и даже выполнять сложные расчеты. В отличие от обычного чата, здесь есть возможность настраивать личных ассистентов — преподаватели добавляют свои материалы, а студенты получают помощь, исходя из курса и программы.

На практике это означает, что студент инженерного факультета получает подсказки по алгебре и физике с пояснениями, как решить задачу, а не просто с готовым ответом, лингвист может вести с ИИ диалоги на французском или японском, а магистрант по истории — обсуждать источники или готовить эссе, сверяясь с фактами. Один из аспирантов рассказал, что использует ChatGPT как редактора и научного ассистента, который помогает логично выстроить структуру статьи.

Сторонники говорят, это не замена преподавателю, а новый уровень цифрового репетитора. Он доступен 24/7, не осуждает за ошибки и помогает на том уровне, на котором находится студент.

Подобные системы начинают внедрять и другие вузы, например Университет Техаса в Остине и Университет Джорджии. OpenAI утверждает, что десятки колледжей уже интересуются программой. Разработчики обещают защиту конфиденциальности, ограниченный доступ, прозрачные алгоритмы — чтобы студенты и преподаватели могли использовать ИИ безопасно и эффективно.

Так ChatGPT, когда-то воспринятый как угроза академической честности, становится частью самой системы образования.