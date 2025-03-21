Российская компания NtechLab сообщила о развертывании системы «умной» видеоаналитики на основе ИИ для контроля безопасности во дворах в регионах России. Пилотным регионом стал Ямал, где к единой системе уже подключено около 5 тыс. камер.

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Алгоритмы искусственного интеллекта отслеживают безопасность дворовых территорий и подъездных путей. Технология распознает лица и силуэты людей, выявляя находящихся в розыске. Видеоаналитика используется правоохранительными органами не только для предупреждения преступлений, но и для поиска пропавших без вести.

Внедрение проекта на Ямале проходит в рамках программы комплексного благоустройства «Мой двор». По словам директора департамента региональной безопасности ЯНАО Сергея Неустроева, система уже дает заметные результаты: число уличных преступлений в 2023 году снизилось почти на четверть, а с помощью ИИ было раскрыто каждое десятое преступление.

NtechLab ведет переговоры о внедрении системы в Рязанской, Ярославской, Тюменской, Самарской, Нижегородской и Архангельской областях.