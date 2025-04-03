Ученые Национального исследовательского университета ИТМО в Санкт-Петербурге разработали новую методику оценки качества игристых вин с помощью искусственного интеллекта. Новая технология позволяет определять характеристики напитки без участия технолога, анализируя пузырьки, образующиеся при воздействии ультразвука.

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Метод работает следующим образом: вино наливают в бокал и воздействуют на него аппаратом ультразвуковой кавитации, после чего специальная камера считывает количество и размер образовавшихся пузырьков. Полученные данные обрабатываются программой с использованием ИИ. В ходе экспериментов ученые использовали розовое и белое игристые вина в разных емкостях. Система научилась определять тип вина с точностью до 84%, а тип бокала — с точностью до 82%.

В проекте исследователи применили нейросеть для сегментации видео YOLOv8, модели CLIP и SigLIP для перевода визуальных характеристик пузырьков в числовой формат, а также классификатор TabNet для финальной категоризации. Команда отметила, что точность классификации значительно повышалась при выделении контуров пузырьков.

По мнению Рустама Акиниязова, основателя винодельни Belmas Winery, любая новая технология для бизнеса всегда интересна, хотя пока остается вопрос о степени ее отработанности. По его словам, технологии ИИ на винодельнях сейчас не используются, но автоматизация возможна, хотя любую систему в конечном итоге настраивает человек.