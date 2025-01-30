Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) сообщил, что искусственный интеллект может определять женщин, у которых повышен риск развития рака молочной железы, за несколько лет до того, как будет поставлен диагноз. Исследователям был предоставлен доступ к коммерческой программе ИИ для ретроспективного анализа маммографий почти 116,5 тыс. женщин, принявших участие в норвежской программе диагностики в период с 2004 по 2018 год.

В общей сложности у 1607 женщин развился рак молочной железы. Алгоритм смог предсказать, у каких женщин риск развития рака молочной железы выше, и даже определить, какая грудь находится в зоне риска, за 4 – 6 лет до постановки диагноза.

«Мы отметили, что у груди, в которой развился рак, оценка ИИ была примерно в два раза выше, чем у другой груди, — сказала Сольвейг Хофвинд, возглавляющая программу обнаружения и проект ИИ. — Исследование показывает, что алгоритмы ИИ, уже имеющиеся на рынке, могут быть использованы для разработки более персонализированных программ обнаружения».

Данные FHI показывают, что ИИ можно использовать для раннего выявления рака молочной железы, чтобы сократить расходы и эффективнее охватить группы риска. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году от рака молочной железы умерло 670 тыс. женщин — самой распространенной формы рака среди женщин в большинстве стран.

В прошлом году норвежская программа диагностики также запустила проект с участием 140 тыс. женщин, чтобы определить, может ли искусственный интеллект быть таким же эффективным, как рентгенологи, или даже более эффективным в диагностике случаев рака.

Хотя ИИ помогает врачам просматривать изображения и находить аномалии, связанные с заболеванием, такие как клетки неправильной формы, было сложно разработать компьютерные модели, которые могли бы включать несколько типов данных. Ранее исследователи из Стэнфордского медицинского университета разработали модель ИИ, способную включать визуальную и языковую информацию.