Несмотря на стремительное внедрение ИИ-агентов и чат-ботов, пользователи по-прежнему не готовы полностью доверить им общение с сервисами — особенно там, где речь идет о деньгах, документах и персональных данных. К такому выводу пришли аналитики сервиса для автоматизации работы с проектными исполнителями Solar Staff, изучившие отношение клиентов к автоматизированной поддержке. Подробности — в распоряжении «Инка».
Результаты исследования показывают: 33% пользователей не готовы пользоваться сервисами, где служба поддержки полностью заменена ИИ. Еще 22% считают, что сложные вопросы в любом случае должен решать человек, а каждый пятый (20%) прямо говорит, что ему психологически комфортнее общаться с живым специалистом. Почти половина респондентов — 45% — хотят всегда иметь возможность переключиться с бота на оператора.
Чат — да, человек — обязательно
Любопытно, что формат общения сомнений почти не вызывает: 83% пользователей предпочитают чат как основной канал поддержки. Но ожидания к нему меняются — клиенты все чаще воспринимают чат не как место для диалога с алгоритмом, а как быстрый способ связаться с компетентным специалистом.
Отсутствие понятного перехода к человеку, по словам участников опроса, усложняет решение вопросов и подрывает доверие к сервису. Это особенно заметно в продуктах, связанных с международными выплатами, налогообложением и юридическими нюансами.
Поддержка как актив, а не техническая формальность
«Во многих компаниях поддержку до сих пор считают технической функцией, — отмечает руководитель службы поддержки исполнителей Solar Staff Елена Мощенко. — Но в финтехе и сервисах с документарными процессами это полноценный бизнес-актив. Ошибка бота может обернуться не просто неудобством, а финансовыми или юридическими рисками».
По словам Мощенко, в сложных ситуациях пользователю важно не только получить ответ, но и понять логику решения — а это пока остается зоной человеческой экспертизы.
Что пользователи ценят больше всего
На вопрос о ключевых качествах службы поддержки респонденты ответили довольно однозначно:
Иными словами, скорость автоматизации важна, но она не заменяет ощущения, что сервис «вникает» в ситуацию и готов брать ответственность.
Отношение к ИИ в поддержке остается неоднозначным: 45% относятся к ботам нейтрально, но предпочли бы оператора, 21% оценивают автоматизацию позитивно, в первую очередь из-за удобства, 23% настроены негативно, а 11% совершенно не доверяют автоматизированным решениям.
При этом только 16% готовы общаться исключительно с чат-ботами, если ответ приходит мгновенно. Наиболее популярная модель — гибридная: 45% хотят сначала взаимодействовать с ботом, но с возможностью быстрого подключения человека.
Главные страхи автоматизации
Основные претензии пользователей к полностью автоматизированной поддержке выглядят вполне прагматично:
Результаты исследования подтверждают тренд, который рынок все чаще признает: ИИ в поддержке работает эффективно лишь как инструмент, а не как замена человека. Это совпадает и с выводами более ранних отраслевых исследований, показывающих, что компании нередко недооценивают влияние поддержки на удержание клиентов и репутацию бренда.
Исследование проведено Solar Staff на выборке более 2 000 активных пользователей, регулярно взаимодействующих со службой поддержки. Опрос охватывал отношение к автоматизации, форматы общения и ключевые ожидания от качества сервиса.