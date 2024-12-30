Исследования с использованием искусственного интеллекта показали, что региональное потепление превысит критические пороги быстрее, чем ожидалось, причем большинство регионов превысит отметку в 1,5°C к 2040 году. Уязвимые регионы, такие как Южная Азия, сталкиваются с особенно повышенными рисками и требуют немедленных мер по адаптации.

Три ведущих климатолога проанализировали данные 10 глобальных климатических моделей с использованием искусственного интеллекта для повышения точности результатов. Их исследование показало, что региональные пороговые значения потепления могут быть достигнуты ранее, чем ожидалось.

Согласно выводам, большинство наземных регионов, как определено Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), вероятно, превысят критический порог в 1,5°C к 2040 году или даже раньше. Более того, в некоторых областях ожидается, что порог в 3°C будет преодолен к 2060 году, что значительно опережает предыдущие прогнозы.

Ожидается, что такие регионы, как Южная Азия, Средиземноморье, Центральная Европа и определенные регионы субсахарской Африки, достигнут предельных температурных значений гораздо быстрее, что создаст дополнительные риски для уязвимых экосистем и местных сообществ.

Данное исследование, проведенное Элизабет Барнс из Государственного университета Колорадо, Ноем Диффенбосом из Стэнфорда и Соней Сеневиратне из ETH-Цюрих, использовало методы трансферного обучения на основе ИИ. Этот инновационный подход позволяет совмещать данные из различных климатических моделей и наблюдений, что помогает улучшить точность предыдущих прогнозов.

С применением технологий ИИ и трансферного обучения исследователи пришли к следующим выводам:

Ожидается, что к 2040 году в 34 регионах потепление превысит 1,5°C.

Из этих 34 регионов 31, по прогнозам, достигнет повышения температуры на 2°C к 2040 году.

Также прогнозируется, что к 2060 году в 26 из этих 34 регионов потепление превысит 3°C.

Элизабет Барнс подчеркнула: «Наше исследование демонстрирует значимость внедрения передовых методов ИИ, таких как трансферное обучение, в области климатического моделирования, чтобы улучшить качество и точность региональных прогнозов, а также предоставить полезные рекомендации для политиков, ученых и местных сообществ по всему миру».

Ноа Диффенбо, профессор Стэнфордского университета и соавтор проведенного исследования, отметил, что важно обращать внимание не только на глобальные последствия повышения температуры, но и на конкретные изменения, происходящие в локальных и региональных районах. Устанавливая пороговые значения для регионального потепления, ученые смогут более точно прогнозировать сроки появления конкретных последствий для общества и экосистем. Однако существует проблема: региональные изменения климата могут быть более непредсказуемыми. Это связано с тем, что климатическая система по своей природе нестабильна.

Недавнее исследование показало, как парниковые газы выходят из вечной мерзлоты на севере Арктики из-за повышения температур. Эти замороженные почвы от Аляски до Сибири содержат вдвое больше углерода, чем в атмосфере, что составляет сотни миллиардов тонн, которые хранились там веками. Таким образом, таяние вечной мерзлоты привело к выделению углерода в виде углекислого газа и метана.