Deutsche Telekom и Perplexity объявили о создании ИИ-смартфона стоимостью менее 1000 долларов. Устройство будет представлено во второй половине 2025 года и поступит в продажу в 2026 году. Изначально оно будет ориентировано на европейский рынок.

По словам Клаудии Немат, члена совета директоров Deutsche Telekom, телекоммуникационная компания планирует трансформироваться в «AI-компанию». При этом фокус планируется сделать не на фундаментальных языковых моделях, а на ИИ-агентах. Будущий смартфон, который немецкая компания планирует выпустить вместе с Perplexity, будет оснащён технологиями искусственного интеллекта, встроенными даже в экран блокировки.

Perplexity, стартап из Кремниевой долины с оценкой около 9 миллиардов долларов, играет ключевую роль в разработке ПО для будущего девайса. CEO Аравинд Шринивас заявил, что его компания переходит от парадигмы «поисковой ИИ-системы» к «сервису действий», который будет способен бронировать билеты, отправлять сообщения и делать звонки.

Кроме Perplexity в проекте участвуют Google Cloud, ElevenLabs и Picsart. Сотрудничество началось в апреле 2024 года, когда компании заключили партнёрство. Deutsche Telekom впервые упомянула разрабатываемый ИИ-смартфон год назад на прошлогодней выставке Mobile World Congress.

Точные технические характеристики и операционная система будут раскрыты позднее. Этот проект демонстрирует, как телекоммуникационные компании пытаются конкурировать с технологическими гигантами вроде Apple и Google, стремясь установить более тесные отношения с клиентами и занять долю рынка смартфонов.