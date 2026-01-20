В пятерку стран, где искусственный интеллект используют чаще всего, вошли Арабские Эмираты (64% населения), Сингапур (60,9%), Норвегия (46,4%), Ирландия (44,6%) и Франция (44%), следует из отчета Microsoft, опубликованного на сайте компании. Россия в этом рейтинге находится на 73-м месте с показателем 8% — за полгода он вырос всего на 0,4%.

Jackson Sophat/Unsplash

Новые данные показывают, что мир переживает настоящий бум ИИ. Во второй половине 2025 года генеративным искусственным интеллектом пользовался уже каждый шестой человек на планете — 16,3% населения. Это значительный скачок, учитывая, что массово эти технологии начали применяться совсем недавно.

Однако прогресс получился крайне неравномерным. Пока в развитых странах ИИ внедряется стремительно, остальной мир заметно отстает. Разрыв между «Глобальным Севером» и «Глобальным Югом» не только сохраняется, но и увеличивается. Если на Севере ИИ уже используют почти 25% трудоспособного населения, то на Юге — лишь 14%.

Некоторые страны показывают феноменальный рост. Яркий пример — Южная Корея, которая за полгода поднялась в рейтинге сразу на семь позиций. Этому помогли и государственная политика, и появление моделей, которые отлично понимают корейский язык, и даже вирусный культурный тренд с изображениями в стиле аниме.

А вот ОАЭ свой успех выстроили системно — они первыми в мире ввели должность министра по ИИ еще в 2017 году. И теперь пожинают плоды: доверие к искусственному интеллекту у их граждан почти в два раза выше, чем у жителей США или Западной Европы.

Отдельная интрига — стремительный взлет платформы DeepSeek. Предлагая мощную модель с открытым исходным кодом и полностью бесплатный сервис, она завоевала популярность там, где западные аналоги слабо представлены: в Китае, России, Иране, на Кубе и особенно в Африке. Для многих пользователей это стало первым и бесплатным доступом к современному ИИ.

