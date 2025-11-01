С помощью искусственного интеллекта ученые из Института русского языка имени А.С. Пушкина нашли самое длинное слово в нашем языке. Им оказалось химическое прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», которое состоит из 55 букв. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заведующего кафедрой общего и русского языкознания института Павла Катышева.

Катышев объяснил, что это слово было найдено в описании патента 2006 года. Он также отметил, что русский язык постоянно пополняется сложными, многосоставными словами, поэтому звание самого длинного слова часто переходит от одного варианта к другому.

Тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые — это название группы соединений, имеющих заместитель содержащий структуры пиридина (шестичленный ароматический цикл с атомом азота) и циклопентана (пятичленный цикл углеродов).

Для примера лингвист привел предыдущих рекордсменов: в 2005 году самым длинным словом по версии Книги рекордов Гиннесса было «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а до него — «рентгеноэлектрокардиографического».

По словам Катышева, такие длинные слова редко встречаются в обычной речи. «А самые частые слова в языке — это и самые короткие: союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят всего из одной буквы», — добавил он.

В ноябре 2024 года немецкий словарь Duden тоже обновил список самых длинных национальных слов. В него вошел новый рекордсмен — 67-буквенное слово Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung, что переводится как «правило о передаче ответственности за разрешения на сделки с землей».

В немецком языке самые длинные слова обычно относятся к юридической и официальной сферам. При этом в словарь Duden попадают только те слова, которые использовались в последние десять лет и встречались в СМИ минимум пять раз.