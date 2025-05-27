Группа Плюс, управляющая сетью офисов Самолет Плюс, объявила о запуске обновленной программы трейд-ин под названием «Меняй и живи». Новая программа будет использовать ИИ, чтобы помочь пользователям обменять жилье всего за семь дней при наличии у собственника всех необходимых документов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Главным образом ИИ в новой программе будет использоваться для оценки недвижимости. Специальная ML-модель анализирует большие объемы данных о реальных сделках, учитывая несколько факторов: местоположение, площадь, состояние квартиры, текущий спрос в районе и другие параметры. Применение ИИ, по словам разработчиков, должно обеспечить объективную и быструю оценку стоимости жилья, основанную на актуальных рыночных показателях, а не на завышенных ожиданиях продавцов.

По словам Ефима Вайсберга, директора по развитию флиппинга и ремонта группы Плюс, современные технологии значительно снижают вероятность ошибок при оценке, однако финальную проверку стоимости всегда проводят эксперты компании. Такой двухступенчатый подход гарантирует точность результатов и соответствие итоговой цены рыночным реалиям. Это минимизирует риски для обеих сторон сделки и существенно экономит время на этапе согласования условий обмена, делая процесс быстрым, прозрачным и удобным для клиента.

Изначально для обмена доступны квартиры в новостройках от группы «Самолет» в Москве и Московской области, при этом вторичное жилье может находиться в любом регионе России. Группа Плюс также ведет переговоры с другими девелоперами о расширении программы на их проекты.

По прогнозам компании, доля сделок трейд-ин на российском рынке, составившая около 5% по итогам 2024 года, может вырасти до 15% к концу 2025 года, особенно если ключевая ставка останется на высоком уровне. Более 80% покупок новостроек оплачиваются средствами от продажи вторичного жилья. Такие сделки особенно востребованы при использовании рассрочки, льготных ипотечных программ и при межрегиональных обменах.