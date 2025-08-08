Индустрия дубляжа и озвучивания в Индии столкнулась с серьезной угрозой со стороны ИИ. Современные технологии генерации речи и клонирования голоса позволяют компаниям создавать озвучку без участия живых актеров, что ведет к массовой потере работы. В отличие от США, где профсоюзы добились защиты от ИИ, в Индии отсутствуют законы, регулирующие эту сферу.

Индийский рынок озвучивания, насчитывающий около 20 тыс. фрилансеров, уже ощутил на себе удар. Технологии преобразования текста в речь почти полностью вытеснили людей из таких областей, как озвучка корпоративных видео, инструкций и телепромо. По словам представителей Ассоциации актеров озвучивания Индии (AVA), количество проектов у одного актера сократилось с 15−20 в месяц до 6−7.

Особую озабоченность вызывает технология клонирования голоса. Она позволяет наложить тембр голоса известного актера на речь актера дубляжа. В результате зритель слышит голос звезды, говорящей на другом языке, но актер дубляжа, чья работа легла в основу, может получить меньшую оплату. Эта технология уже используется в крупных индийских фильмах, таких как «Калки 2898 AD».

Для актеров внедрение ИИ означает не только потерю дохода, но и риски, связанные с неправомерным использованием их голоса. Технологические компании часто предлагают расплывчатые контракты, не уточняя, как именно будет использована запись. Голос актера могут без его ведома использовать для создания фейков или разжигания ненависти.

В ответ на это AVA призывает актеров требовать ясности в контрактах, добиваться справедливой оплаты за использование их голоса на разных языках и рассматривать свой голос как интеллектуальную собственность. Однако без законодательного регулирования и коллективных действий, подобных забастовке SAG-AFTRA в США, индийские актеры озвучивания остаются крайне уязвимыми перед лицом технологической революции.