Искусственный интеллект оказывает двойственное влияние на рынок труда. С одной стороны, он приводит к массовым увольнениям в технологическом секторе. С другой — значительно повышает зарплаты для специалистов с навыками ИИ в нетехнических отраслях. Об этом говорится в новом исследовании американской аналитической компании Lightcast.

Daniel Gregoire/Unsplash

В ИТ-индустрии ИИ берет на себя все больше задач в области программирования, поддержки и администрирования. Это приводит к сокращению персонала — по некоторым оценкам, из-за ИИ было уволено до 80 тыс. сотрудников. Одна только Microsoft сокращает 15 тыс. рабочих мест, инвестируя при этом $80 млрд в новые ИИ-проекты.

Однако за пределами Кремниевой долины картина иная. Спрос на навыки ИИ в таких сферах, как маркетинг, HR, финансы и образование, резко растет. Согласно исследованию, вакансии в нетехнических областях, требующие знаний ИИ, предлагают зарплату в среднем на 28% выше. Это составляет прибавку почти в $18 тыс. в год (примерно 135 тыс. руб. в месяц).

Наибольший рост спроса наблюдается на умение работать с генеративным ИИ. Количество таких вакансий вне ИТ-сектора выросло на 800% с 2022 года. Самые востребованные навыки — владение ChatGPT, DALL-E и промпт-инжиниринг. При этом работодатели ценят не только технические знания, но и «человеческие» навыки: коммуникацию, лидерство и решение проблем.

Таким образом, ИИ перераспределяет возможности на рынке труда. Работники в технологической сфере сталкиваются с риском увольнения, если не смогут быстро адаптироваться. В то же время специалисты в других отраслях могут значительно увеличить свой доход, освоив даже базовые инструменты ИИ. Конкурентное преимущество получают те, кто сочетает ИИ-грамотность с креативностью и деловой хваткой.