Искусственный интеллект способен различать на изображениях мельчайшие детали, которые могут ускользнуть даже от самого внимательного человеческого глаза. Недавно алгоритм нейронной сети заметил любопытную особенность в одном из персонажей картины Рафаэля — оказалось, что это лицо вовсе не принадлежит кисти мастера. Речь идет о святом Иосифе, изображенном в левом верхнем углу полотна «Мадонна делла Роза».

Изображение: Wikipedia

Долгое время специалисты спорили о подлинности всей картины. Для подтверждения авторства требуется комплексная экспертиза, однако новый метод компьютерного анализа, основанный на алгоритмах ИИ, поддержал мнение тех, кто полагает, что хотя бы часть мазков сделана другим художником.

Исследователи из Великобритании и США создали собственный алгоритм, обученный на подтвержденных работах Рафаэля. При этом одно из лиц на «Мадонне делла Роза» явно выделялось на фоне остальных.

«Используя глубокий анализ характеристик, мы использовали фотографии подлинных картин Рафаэля, чтобы обучить компьютер распознавать его стиль до мельчайших подробностей: мазки, цветовую палитру, штриховку и другие аспекты работы, — пояснил математик и компьютерный ученый Хасан Угайл из Брэдфордского университета. — Компьютер видит гораздо глубже, чем человеческий глаз, вплоть до микроскопического уровня».

Для машинного обучения обычно требуется большой объем данных, что сложно в случае одного автора. Поэтому команда адаптировала предварительно обученную систему ResNet50 от Microsoft, сочетая ее с методом Support Vector Machine.

Этот подход ранее демонстрировал 98% точность в распознавании картин Рафаэля. Обычно анализ проводится на основе всего полотна, но на этот раз алгоритм «рассматривал» только отдельные лица. Выяснилось, что Мадонна, Младенец и святой Иоанн соответствуют стилю мастера, а святой Иосиф — нет.

В искусствоведческих спорах ранее уже отмечалось, что лицо святого Иосифа выглядит менее проработанным.

«Когда мы проверили картину в целом, результаты не были убедительными, — говорит Угайл. — Тогда мы проверили отдельные части: лицо Джозефа, скорее всего, не было написано Рафаэлем».

Существует предположение, что автором четвертого лица мог быть Джулио Романо, ученик Рафаэля, но прямых доказательств нет. Тем не менее, ИИ помог пролить свет на давнюю загадку.

Картина датируется 1518–1520 годами, и еще в середине XIX века появились подозрения, что она могла быть создана в соавторстве. Теперь эти сомнения получили серьезное подтверждение, хотя, как подчеркивают исследователи, ИИ будет играть вспомогательную роль, а не заменять специалистов. Процесс атрибуции включает изучение происхождения работы, используемых пигментов, состояния полотна и других факторов, а искусственный интеллект станет лишь одним из инструментов этого анализа.