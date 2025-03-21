Исследователи из Университета Флориды разработали программное обеспечение с искусственным интеллектом для диагностики болезни Паркинсона. Точность новой системы Automated Imaging Differentiation for Parkinsonism (AIDP) превышает 96%. Это значительно выше текущих показателей диагностики, которые колеблются между 55% и 78% в первые пять лет оценки. При использовании традиционных методик примерно каждый четвертый пациент получает неверный диагноз.

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Диагностика осложняется тем, что существует несколько похожих двигательных расстройств, включая идиопатическую болезнь Паркинсона, мультисистемную атрофию и прогрессирующий надъядерный паралич. Эти заболевания имеют схожие симптомы, но разную патологию и прогноз.

AIDP использует данные диффузионно-взвешенной МРТ для измерения диффузии молекул воды в мозге, что позволяет определить места нейродегенерации. Алгоритм машинного обучения анализирует снимки мозга и выдает врачу результаты с указанием конкретного типа паркинсонизма. Важно, что программа работает с оборудованием всех основных производителей МРТ-сканеров (Siemens, General Electric, Philips).

Исследование проводилось на 21 площадке (19 в США и 2 в Канаде). По словам руководителя проекта доктора Дэвида Вейанкура, даже опытные врачи, специализирующиеся на двигательных расстройствах, могут использовать эту технологию для повышения эффективности диагностики различных нарушений.

Ранее команда исследователей из медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк, США) сообщила, что разработала алгоритм ИИ для диагностики расстройства поведения в фазе быстрого сна (RBD). Это состояние, вызывающее аномальные движения во время сна, почти всегда является ранним признаком болезни Паркинсона или деменции. Часто оно опережает другие симптомы заболевания на 10-15 лет.