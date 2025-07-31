Новое исследование Microsoft Research выявило профессии, наиболее и наименее подверженные влиянию искусственного интеллекта. Аналитики изучили 200 тыс. диалогов с Bing Copilot и составили два ключевых списка: 40 профессий в зоне высокого риска автоматизации и 40 специальностей, которые пока остаются «недоступными» для ИИ.

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В зоне риска оказались преимущественно интеллектуальные профессии, связанные с обработкой информации. Согласно данным исследования, под наибольшей угрозой находятся журналисты, писатели и редакторы — их работа с текстами легко воспроизводится современными языковыми моделями.

В этот же список попали маркетологи, аналитики данных и разработчики программного обеспечения. Неожиданным стало включение в перечень профессии модели — эксперты объясняют это возможностями нейросетей генерировать фотореалистичные изображения людей по текстовым запросам.

На противоположном полюсе находятся профессии, требующие физического присутствия. Наименее подверженными влиянию ИИ оказались строители и кровельщики. Хирурги и инженеры также вошли в список «защищенных» профессий благодаря сложности автоматизации их работы. В эту же категорию попали такие специальности, как операторы, смотрители мостов и шлюзов, а также бальзамировщики.

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Эксперты подчеркивают, что исследование проводилось на данных американского рынка труда, но его выводы применимы к большинству развитых и развивающихся стран. Особенность «опасных» профессий — их безличный характер и возможность оцифровки рабочих процессов. При этом аналитики отмечают, что с развитием робототехники даже физический труд может стать уязвимым для автоматизации в будущем.

Промежуточные результаты исследования показывают, что генеративный ИИ уже сегодня активно используется для поиска информации (40% запросов), создания текстового контента и решения коммуникационных задач. Наиболее успешно нейросети справляются с редактированием документов и консультированием, что ставит под вопрос будущее многих «офисных» профессий.

Авторы исследования предупреждают, что текущие данные отражают лишь начальный этап трансформации рынка труда. По мере развития технологий границы между «защищенными» и «уязвимыми» профессиями могут существенно измениться. Особое внимание эксперты уделяют необходимости адаптации системы образования и программ переподготовки кадров к новым реалиям цифровой экономики.