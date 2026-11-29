Сооснователь Google DeepMind и главный исследователь компании в области сильного искусственного интеллекта Шейн Легг повысил оценку вероятности появления AGI до 2028 года с 50% до 65%. Пересмотр прогноза произошел на фоне серии научных достижений с использованием нейросетей. За вторую половину ноября исследователи представили доказательство гипотезы Римана, новые подходы к квантовой гравитации и другие результаты в области фундаментальной науки. Однако далеко не все эти работы пока прошли независимую проверку.

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Одним из наиболее значимых событий стала публикация математика и сотрудника Anthropic Левента Алпеге от 20 ноября. Совместно с нейросетью Claude он подготовил доказательство гипотезы Римана, которую сформулировали еще в 1859 году. Она касается закономерностей распределения простых чисел и входит в число задач тысячелетия, за решение каждой из которых Математический институт Клэя назначил премию в $1 млн.

Первоначальное доказательство содержало более 17 млн строк на языке Lean, который позволяет автоматически проверять математические рассуждения. К 27 ноября специалист Массачусетского технологического института Эндрю Сазерленд завершил серию независимых технических проверок. Все основные испытания оказались успешными. Однако научному сообществу еще предстоит осмыслить полученный результат, а институт Клэя пока официально не признал задачу решенной.

Еще одна работа появилась 25 ноября. Физик Венкатеса Чандрасекаран совместно с GPT-6 Astra разработал новый математический подход к квантованию гравитации — одной из фундаментальных проблем современной физики. Исследователь представил 83-страничную научную статью, однако предложенная теория пока остается предметом научной дискуссии. Говорить о создании полноценной квантовой теории гравитации преждевременно.

Ранее физик Натаниэль Крейг при помощи той же модели предложил новый способ математического описания Стандартной модели физики элементарных частиц на пространственно-временной решетке. Ученые пытаются решить эту проблему более 50 лет. Сам Крейг признает, что для практического применения предложенного подхода потребуется провести дополнительные исследования.

Особенность нового подхода к научной работе заключается в сочетании языковых моделей с инструментами автоматической проверки результатов. Нейросеть может предлагать гипотезы, искать контрпримеры и выстраивать длинные цепочки рассуждений, а специализированное программное обеспечение — проверять их логическую корректность. Благодаря этому исследователи получают возможность быстрее перебирать потенциальные решения.

Однако ускорение теоретических исследований создает новое препятствие: ученым приходится проверять и интерпретировать все больше результатов. В физике, химии и биологии ситуацию дополнительно осложняет необходимость проведения реальных экспериментов, продолжительность которых нельзя сократить с помощью ИИ.

На этом фоне вновь развернулась дискуссия о технологической сингулярности — гипотетическом этапе, когда развитие технологий станет настолько быстрым, что его будет трудно прогнозировать. Пока научные достижения нейросетей не доказывают наступления сингулярности. Тем не менее они показывают, что ИИ становится полноценным инструментом фундаментальных исследований, который позволяет ускорить разработку новых технологий, одновременно повышая значение специалистов, способных оценивать достоверность полученных результатов.

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