Российский рынок кибербезопасности для ИИ, еще недавно равный нулю, к 2026 году может достичь 1−4 млрд руб., а к 2030-му — и вовсе 25−30 млрд. Для сравнения, весь рынок генеративного ИИ в России в этом году оценили в 58 млрд. Защита становится столь же важной и дорогой, как и сам искусственный интеллект, пишет «Коммерсант».

Freepik

Тревожный звонок уже прозвенел: 2025 год ознаменовался первыми громкими утечками из чат-ботов. У DeepSeek из-за ошибки в облаке «уплыли» миллионы записей, включая чаты пользователей и ключи доступа. Чуть раньше хакеры взломали ChatGPT, получив конфиденциальные данные.

«С ростом применения ИИ в бизнесе и госсекторе защита от специфичных угроз становится необходимостью», — замечает Всеслав Соленик из «СберТеха».

Но главный кошмар — даже не в багах, а в идеальной маскировке. Злоумышленники научились упаковывать вредоносный код в трафик, который система воспринимает как обычный диалог с нейросетью. Фаерволы пропускают его как легитимный, а на деле это — троянский конь.

«Компании воспринимают LLM-трафик как доверенный по умолчанию. Именно эта «легитимная оболочка» делает атаки особенно опасными», — предупреждает Шамиль Чич из «Информзащиты». По его данным, скрытность таких атак выросла на 42%.

Кого бьют в первую очередь? Статистика безжалостна:

● Финансы (34% атак) — база, где хранятся деньги.

● Промышленность и хай-тек (27%) — здесь крадут не деньги, а ноу-хау и патенты.

● Ретейл (21%) — рай для охотников за персональными данными.

Старая охрана бессильна. Антивирусы и классические системы защиты не справляются с атаками нового поколения. «Эффективная защита требует других принципов: постоянного анализа контекста, поведенческих аномалий и самообучающихся механизмов», — объясняет Юлия Липатникова из Cloud.ru.

Кто уже строит оборону?

Первыми за щиты ухватились те, кому есть что терять: финтех-гиганты, телеком-операторы и промышленные корпорации. «Наши ключевые заказчики — крупные компании, активно проходящие AI-трансформацию», — подтверждает Соленик. Они создают спрос на уникальные инструменты анализа защищенности ИИ, формируя рынок на глазах.

На наших глазах рождается не просто новая услуга, а целая стратегическая отрасль. Пока одни компании в восторге от возможностей ИИ, другие уже ищут, как уберечь эти возможности от чужих глаз. И за эту безопасность рынок готов платить суммы с девятью нулями.