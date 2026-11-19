Развитие автономных ИИ-агентов в ближайшие годы существенно изменит принципы взаимодействия человека с искусственным интеллектом: пользователям больше не потребуется самостоятельно составлять сложные запросы и настраивать нейросети для решения повседневных задач. Такой прогноз озвучил бразильский режиссер-постановщик Одаир Фалеко на форуме «Культура. Медиа. Цифра», который проходит 19 и 20 ноября на территории кинозавода «Москино».

По его словам, еще недавно качество результата работы нейросети во многом зависело от умения человека правильно сформулировать промпт. Однако появление ИИ-агентов постепенно меняет эту модель. Теперь пользователь может просто объяснить задачу или продемонстрировать необходимые действия на экране, после чего система способна выполнять работу самостоятельно.

«Теперь достаточно объяснить ИИ-агенту задачу или показать на экране, как ее выполнять. После этого он может работать за вас 24 часа в сутки», — рассказал Фалеко.

Основатель ИИ-киностудии zero1cine и первой курируемой базы ИИ-фильмов, президент и куратор Чешского международного фестиваля ИИ-кино привел пример собственного опыта разработки цифровых продуктов. Около пяти месяцев назад режиссер запустил проект, специализирующийся на создании ИИ-агентов, автоматизации бизнес-процессов, приложений и сайтов. В частности, его команда разрабатывает цифровую платформу для строительной отрасли, объединяющую поиск работников, закупку материалов и управление проектами.

По словам Фалеко, небольшая команда активно использует искусственный интеллект для брендинга, подготовки контента и тестирования. Один из созданных ИИ-агентов самостоятельно пишет и публикует материалы каждый день, а сотрудникам остается проверять конечный результат.

Следующим этапом развития технологий, по его мнению, станет автоматизация обучения самих нейросетей. Фалеко предполагает, что уже через один-два года ИИ-агенты смогут самостоятельно, практически без участия человека настраивать другие системы искусственного интеллекта.

В результате роль специалистов постепенно сместится от выполнения повторяющихся операций к контролю качества, творческим решениям и разработке новых идей. При этом эксперт подчеркнул важность доступности технологий не только для крупных компаний, но и для обычных пользователей.

«Искусственный интеллект должен быть доступен каждому, а не только компаниям и экспертам», — заключил Фалеко.

Похожие прогнозы делает исследовательская компания Gartner. В августе 2025 года она предсказала, что к концу 2026 года специализированные ИИ-агенты будут встроены в 40% корпоративных приложений против менее 5% в 2025 году.

По другому прогнозу Gartner, к 2028 году не менее 15% повседневных рабочих решений будут приниматься ИИ-агентами автономно (в 2024 году — 0%). При этом аналитики предупреждают, что более 40% проектов в сфере агентного ИИ будут закрыты к концу 2027 года.