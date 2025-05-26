В 2018 году аукционный дом Christie’s провел первый аукцион, на котором картина, созданная искусственным интеллектом, была продана за $432,5 тыс. Однако гонконгский мультимедийный художник Виктор Вонг считает это произведение особенным, так как оно лишь имитирует человеческое творчество. Обладая знаниями в электротехнике и опытом в спецэффектах, он решил создать нечто уникальное.

Вонг разработал AI Gemini — робота с искусственным интеллектом, который создает традиционные китайские пейзажи. Как утверждает 3812 Gallery, представляющая художника, AI Gemini является «первым в мире художником-кистью с искусственным интеллектом». Стоит отметить, что этот проект не связан с одноименным генеративным чат-ботом от Google.

Художник использует роботизированную руку, которую он приобрел в интернете и перепрограммировал. К ней он прикрепил кисть. Алгоритм анализирует выбранные им данные и управляет движениями руки, позволяя ей создавать контуры гор и формировать пейзаж на тонкой рисовой бумаге Сюань — традиционном материале для рисования.

Используя информацию с общедоступной лунной 3D-карты, Вонг создал серию картин, где изображена отправка лунохода на обратную сторону Луны. Он также анализирует данные о фондовых рынках, где колебания цен на акции трансформируются в образы гор и долин в его работах. В своих картинах он опирается на традиционные техники тушевой живописи, причем уровень использованной воды зависит от текущей влажности. По его словам, создание произведения высотой и шириной около одного метра занимает от восьми до 10 часов.

С момента запуска AI Gemini Вонг провел выставки в Гонконге, Шанхае, Тайбэе и Лондоне. Его картины продавались частным коллекционерам по цене примерно $20 тыс. Среди его проектов также значатся работы для крупной авиакомпании Гонконга Cathay Pacific. Пейзажная живопись тушью имеет многотысячелетнюю историю в Китае, однако Вонг утверждает, что стремится создать нечто совершенно новое и невиданное ранее, сочетая эти идеи с современными технологиями.

Использование искусственного интеллекта для создания произведений искусства вызывает множество споров. В начале этого года более 6,5 тыс. человек подписали открытое письмо, в котором призывали аукционный дом Christie’s в Нью-Йорке отменить продажу, посвященную исключительно произведениям, созданным с помощью этой технологии. Это была первая подобная продажа для крупного аукционного дома. Несмотря на протесты, она все равно состоялась, собрав $729 тыс.

Критики утверждают, что искусству, созданному с помощью ИИ, недостает оригинальности, в то время как некоторые художники выражают недовольство тем, что такие работы часто основаны на изображениях, защищенных авторским правом.

Однако Вонг не использует напрямую изображения, созданные искусственным интеллектом. Вместо того чтобы обучать ИИ-помощника копировать работы мастеров, он разработал алгоритм, который имитирует стиль произведений великих художников.

Он утверждает, что картины, которые создаются ИИ, являются оригинальными, хотя на его выставках иногда можно услышать: «Это не искусство!»

Многие творцы сейчас экспериментируют с сочетанием робототехники и искусства. Одним из ярких примеров является робот-гуманоид по имени Ai-Da, который был создан на основе искусственного интеллекта и способен создавать картины. Также художница Сугвен Чанг обучила роботов рисовать на больших холстах, используя их возможности.

Вонг верит в инновации как в творческую силу и утверждает, что технологии и искусство всегда были неразрывно связаны. Он приводит в пример изобретение малярной кисти, которая стала популярной в Китае во времена династии Хань, с 206 года до н. э. по 220 год н. э., и благодаря которой развились такие виды искусства, как каллиграфия.

Вонг также напоминает, что в XV веке художники, включая Леонардо да Винчи, применяли инновационные подходы, такие как линейная перспектива — математическая система, использующая сходящиеся линии для создания трехмерного эффекта на плоскости.

«Каждый мастер имеет свой секрет для создания произведений», — утверждает он, добавляя, что художники всегда использовали самые современные технологии своего времени. Вонг считает, что внедрение искусственного интеллекта в искусство является естественным продолжением этой тенденции.

«Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни, и люди пока не могут полностью его принять, особенно в контексте искусства», — подчеркивает художник, добавляя, что «от ИИ никуда не деться».