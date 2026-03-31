Компания Legion Health, которая привлекла $7 млн с момента основания в 2021 году, запустит первую в мире программу психиатрии, в рамках которой искусственный интеллект сможет продлевать рецепты на препараты. Сначала функция будет доступна только пациентам в штате Юта за $20 в месяц, но в ближайшее время планируется расширение на другие штаты.

«Долгосрочная цель — создать „врача с искусственным интеллектом“ не как «черный ящик», а как систему, объединяющую ИИ, врачей и клинику для безопасного и масштабного решения конкретных клинических задач, — сказал NYNEXT 29-летний Артур МакУотерс, соучредитель Legion. — Концепция ИИ-врача имеет потенциал стать одним из самых ценных секторов на планете».

На первом этапе ИИ будет продлевать только «менее опасные» психиатрические препараты для поддерживающей терапии, уже назначенные врачом, включая СИОЗС, Велбутрин, тразодон и миртазапин. Пациенты дают согласие на использование ИИ через приложение или веб-браузер, после чего система проводит двухминутный анализ безопасности, оценивая лекарственные взаимодействия, побочные эффекты и предупреждающие признаки. При тревожных сигналах вмешивается специалист, а пациенты могут в любой момент запросить консультацию врача — пациентов отдельно информируют о том, что взаимодействие происходит с ИИ-системой.

«Самый большой риск для пациентов — платить $300, ехать два часа и ждать, пока составят график на две недели или два месяца», — отметил второй соучредитель компании Дэниел Уилсон. В Юте все 29 округов относятся к зонам острой нехватки медицинских специалистов, что затрудняет получение рецептов и медицинской помощи.

Пилотный проект будет проходить поэтапно: первые 250 рецептов проверят врачи, следующие 1000 — пройдут последующую оценку, после чего ИИ начнет работать автономно.

МакУотерс подчеркивает, что ИИ не устает, не забывает историю болезни и способен за быстро анализировать медицинскую карту пациента, выявляя взаимодействия препаратов, которые перегруженные врачи могут пропустить.

Юта позиционирует себя как лидер в регулировании ИИ, создавая «песочницы», позволяющие тестировать новые технологии с временным смягчением требований. «Мы очень хотим проложить свой собственный путь. Мы не хотим стать пессимистами или представителями поколения, предвещающего крах ИИ», — сказала исполнительный директор Департамента торговли штата Маргарет Вулли Буссе.

