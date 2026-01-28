Стартап Anthropic, основанный бывшими сотрудниками OpenAI, активно укрепляет свои позиции на рынке корпоративных решений в области искусственного интеллекта. Эта фокусировка на бизнес-сегменте, как отмечают наблюдатели, рассматривается инвесторами как стратегия, способная быстрее принести финансовую отдачу, что повышает привлекательность компании для вложений.

Steve Johnson/Unsplash

Согласно данным CNBC, ссылающейся на информированные источники, компании недавно удалось привлечь от $10 до $15 млрд. Более амбициозные цифры приводит Financial Times, сообщая о переговорах по раунду венчурного финансирования на сумму около $20 млрд. Примечательно, что первоначальные ожидания от этого раунда оценивались в $10 млрд, однако повышенный интерес инвесторов позволил Anthropic пересмотреть цели в сторону увеличения.

В случае успешного завершения этого финансирования рыночная оценка (капитализация) стартапа может значительно превысить ранее предполагавшиеся $350 млрд. Интерес к участию в раунде проявляют и технологические гиганты. По информации на ноябрь прошлого года, Microsoft рассматривала возможность инвестиций до $5 млрд, а Nvidia — до $10 млрд, хотя окончательные параметры их участия еще не определены.

Финансовые показатели компании демонстрируют рост. К концу прошлого года, по заявлениям руководства, экстраполированные годовые темпы выручки Anthropic превысили $9 млрд. Однако потребности в капитале остаются колоссальными. Только на строительство центра обработки данных в США компания планирует направить около $50 млрд, не считая масштабных затрат на обучение новых ИИ-моделей.

Как поясняет Financial Times, аппетиты инвесторов были еще больше — они были готовы вложить в Anthropic от $50 до $60 млрд. Компания сознательно ограничила объем текущего раунда, оставив возможность для привлечения дополнительных средств на более поздних этапах. Также в этом году рассматривается возможность проведения первичного публичного предложения (IPO), которое откроет доступ к капиталу компании для розничных инвесторов.

Для сравнения, основной конкурент Anthropic — OpenAI — в рамках своего текущего раунда финансирования планирует привлечь от $50 до $100 млрд, что в верхней границе может привести к оценке компании в $830 млрд.

