Стартап Harmonic AI, сооснователем которого является генеральный директор Robinhood Влад Тенев, привлек $100 млн в рамках раунда финансирования серии B. Об этом сообщает Bloomberg. Оценка компании достигла $875 млн. Средства направят на разработку искусственного интеллекта, способного решать сложные математические задачи.

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Раунд возглавила венчурная компания Kleiner Perkins, участие приняли Sequoia Capital, Index Ventures и Paradigm. Тенев отметил, что стартап намеренно не стал превышать оценку в $1 млрд, чтобы избежать переоценки. Генеральным директором компании является Тудор Ачим, ранее руководивший стартапом в области автономного вождения Helm.ai.

Основанный в 2023 году, Harmonic AI разрабатывает ИИ-системы, способные достигать «математического сверхразума». Флагманская модель Aristotle станет доступна исследователям и широкой публике до конца 2025 года.

Тенев отметил, что в краткосрочной перспективе цель стартапа создать ИИ, который решает математические задачи лучше любого человека, а перспективе — решать крупнейшие нерешенные проблемы математики, физики и информатики.

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Harmonic AI делает ставку на математический подход, который, по словам Тенева, превосходит возможности больших языковых моделей, используемых в чат-ботах. Компания применяет метод формальной верификации, чтобы устранить проблему «галлюцинаций» — ошибок, когда ИИ выдает вымышленную информацию.

Ранее Harmonic AI привлек $75 млн от Sequoia и Index Ventures. Новый раунд финансирования укрепляет позиции компании на рынке ИИ, где она стремится занять нишу высокоточных вычислений.