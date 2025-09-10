Новый стартап Inception Point AI, возглавляемый бывшим топ-менеджером Wondery Жанин Райт, планирует создать при помощи ИИ 5 тыс. новых подкастов и выпускать более 3 тыс. эпизодов в неделю. При этом стоимость производства одного эпизода составит $1 или даже меньше.

Jonathan Velasquez/Unsplash

Inception Point AI намерен создать собственных ИИ-ведущих, которых можно масштабировать и контролировать. Это позволит компании быстро реагировать на тренды и производить контент на любую тему, от отчетов о погоде до узкоспециализированных шоу.

Бизнес-модель стартапа основана на программной рекламе. По словам Райт, для окупаемости одного эпизода достаточно, чтобы его прослушали около 20 человек. С сентября 2023 года сеть подкастов Quiet Please Podcast Network, принадлежащая компании, уже набрала 10 млн загрузок. На создание одного эпизода от идеи до публикации уходит около часа.

Компания уже создала около 50 ИИ-личностей с разными специализациями, таких как эксперт по еде Клэр Делиш (delish с англ. «вкуснятина») или садовод Найджел Тислдаун (thistledown с англ. «цветочный пух»). В будущем планируется создать тысячи таких «инфлюенсеров». Для генерации контента используются 184 кастомных ИИ-агента и несколько больших языковых моделей, включая OpenAI, Perplexity, Claude и Gemini.

Несмотря на опасения по поводу появления большого количества «ИИ-шлака», Райт уверена в качестве своего продукта. «Люди, которые до сих пор называют весь сгенерированный ИИ контент «шлаком», — ленивые луддиты», — заявила она.

Луддиты — это участники рабочего движения в Англии начала XIX века, которые разрушали машины, считая, что те отбирают у них работу.

Компания придерживается этических норм: в начале каждого эпизода сообщается, что ведущий — это ИИ. В будущем Inception Point AI планирует сотрудничать и с живыми авторами, чтобы помочь им масштабировать свое творчество.

До сих пор главной проблемой ИИ-подкастов был малоэмоциональный голос, сгенерированный нейросетью. Однако в последнее время появляется все больше моделей, способных синтезировать очень эмоциональную речь. Например, стартап Resemble AI представил алгоритм Chatterbox Multilingual с открытым исходным кодом, который способен создавать эмоциональную речь на 23 языках.