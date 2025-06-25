Платформа Wenora с ИИ-генеалогом для поиска, сохранения и осмысления истории каждого человека получила грант в 1 млн руб. от Российского еврейского конгресса (РЕК) в рамках лаборатории социальных проектор ТикунЛаб, направленной на поддержку инициатив с социальным и культурным воздействием. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Всего в финал прошли 14 проектов (из 21), четыре из которых получили гранты на общую сумму 3,295 млн руб.

Помимо Wenora гранта удостоился шахматный клуб «Гамбит», развивающий сеть еврейских клубов в Москве для интеллектуального и духовного роста. Он был признан лучшим проектом получил 1,2 млн руб.

Проект «Иудаика на колесах» для изучения еврейского наследия получил 830 тыс. руб. в номинации «Сохранение традиций». Онлайн-платформа психологической помощи подросткам «Чат 1221» удостоена 265 тыс. руб. в категории «Здоровое будущее».

Программа с января по май включала вебинары, работу с трекерами и консультации. Финал прошел онлайн с семиминутными питчами перед экспертами. Выпускники получат поддержку до июля, а новый набор стартует осенью 2025 года с акцентом на ИИ.

Координатор проекта «Иудаика на колесах» Ирина Копченова поделилась, что участники научились создавать продукт и представлять его кратко. Социальное предпринимательство формирует здоровое общество, а программы вроде ТикунЛаб создают среду доверия и сотрудничества, отметил президент РЕК Александр Генцис.