Работодатели, использующие искусственный интеллект для автоматизации найма с 2010-х гг., столкнулись с контрнаступлением соискателей, применяющих генеративные ИИ-инструменты, например ChatGPT, для массового создания заявлений о приеме на работу и обхода тестов. Об этом пишет The Financial Times.

Это привело к перегрузке HR-отделов и усложнило поиск лучших кандидатов, так как некоторые соискатели используют ИИ для накрутки результатов в тестах на проверку навыков.

Работодатели изначально внедряли авоматизированные инструменты, такие как асинхронные видеоинтервью, где ИИ оценивает ответы, для повышения справедливости и устранения человеческой предвзятости.

Однако соискатели называют их дегуманизирующими. Теперь TikTok пестрит видео, где демонстрируется, как ChatGPT помогает отвечать на вопросы видеоинтервью, что лишь усиливает «гонку вооружений» в найме, отмечает журналист FT Сара О’Коннор.

Ситуация усугубляется неравным доступом к платным ИИ-моделям. Так, опрос Neurosight выявил, что 31% мужчин против 18% женщин используют премиум-инструменты, что создает несправедливую ситуацию. Анализ тестов также показал ухудшение результатов среди чернокожих, женщин и социально уязвимых групп.

Решение проблемы

Некоторые онлайн-тесты сейчас менее уязвимы для использования ИИ, например те, которые предполагают участие в коротких играх.

«Один из лучших способов снизить количество случаев мошенничества всех видов — использовать многоэтапный рабочий процесс, при котором знания, навыки и способности кандидата проверяются интервьюером в ходе живого собеседования», — сообщили в компании HireVue, провайдере услуг асинхронных видеоинтервью.