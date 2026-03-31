Несмотря на рост интереса к искусственному интеллекту, его доля в бизнес-процессах российских компаний пока остается низкой — около 5%. Большинство операций по-прежнему выполняются с помощью классической автоматизации, следует из данных платформы Nodul, поступивших в «Инк».
В феврале 2026 года на платформе зафиксировали 9,7 млн операций, из которых только 5,3% выполнялись с использованием ИИ. При этом хотя бы один ИИ-элемент присутствовал лишь в 10,5% сценариев автоматизации. Это означает, что даже там, где компании внедряют нейросети, они чаще используются как дополнительный инструмент, а не как основа процессов.
Чаще всего ИИ применяют для простых задач. На генерацию текста — писем, сообщений и контента — приходится почти 34% всех операций с использованием нейросетей. Еще около 22% — на классификацию и маршрутизацию заявок и лидов, 16% — на суммаризацию документов и переписок. Более сложные сценарии, включая работу с изображениями, голосом или кодом, пока занимают менее 3%.
По функциям бизнеса ИИ активнее всего внедряется в маркетинге и поддержке: там он используется примерно в 16–20% сценариев. В продажах, аналитике и операционных процессах его доля существенно ниже — от 2% до 8%, что указывает на экспериментальный характер внедрения.
Похожую картину показывают и международные исследования. По данным McKinsey, генеративный ИИ уже тестируют многие компании, однако в большинстве случаев он применяется точечно — опять же в маркетинге, клиентской поддержке и разработке, а не в ключевых операционных процессах. В Deloitte также отмечают, что бизнес сталкивается с барьерами масштабирования ИИ — от высокой стоимости внедрения до нехватки компетенций и неопределенности с окупаемостью.
Эксперты Nodul делают схожий вывод: ни в одной бизнес-функции ИИ пока не стал полноценной инфраструктурой. В лучшем случае он выступает вспомогательным инструментом, а в ряде направлений остается на уровне пилотных проектов.
Распространение ИИ идет медленнее, чем ожидалось на фоне хайпа последних лет. Для компаний это означает, что нейросети пока не заменяют классическую автоматизацию, а дополняют ее — прежде всего в задачах, связанных с текстом и обработкой обращений. Массовый переход к более сложным сценариям с ИИ будет зависеть от снижения стоимости технологий, появления готовых решений и понятной экономической эффективности.
