Несмотря на рост интереса к искусственному интеллекту, его доля в бизнес-процессах российских компаний пока остается низкой — около 5%. Большинство операций по-прежнему выполняются с помощью классической автоматизации, следует из данных платформы Nodul, поступивших в «Инк».

Unsplash

В феврале 2026 года на платформе зафиксировали 9,7 млн операций, из которых только 5,3% выполнялись с использованием ИИ. При этом хотя бы один ИИ-элемент присутствовал лишь в 10,5% сценариев автоматизации. Это означает, что даже там, где компании внедряют нейросети, они чаще используются как дополнительный инструмент, а не как основа процессов.

Чаще всего ИИ применяют для простых задач. На генерацию текста — писем, сообщений и контента — приходится почти 34% всех операций с использованием нейросетей. Еще около 22% — на классификацию и маршрутизацию заявок и лидов, 16% — на суммаризацию документов и переписок. Более сложные сценарии, включая работу с изображениями, голосом или кодом, пока занимают менее 3%.

По функциям бизнеса ИИ активнее всего внедряется в маркетинге и поддержке: там он используется примерно в 16–20% сценариев. В продажах, аналитике и операционных процессах его доля существенно ниже — от 2% до 8%, что указывает на экспериментальный характер внедрения.

Похожую картину показывают и международные исследования. По данным McKinsey, генеративный ИИ уже тестируют многие компании, однако в большинстве случаев он применяется точечно — опять же в маркетинге, клиентской поддержке и разработке, а не в ключевых операционных процессах. В Deloitte также отмечают, что бизнес сталкивается с барьерами масштабирования ИИ — от высокой стоимости внедрения до нехватки компетенций и неопределенности с окупаемостью.

Эксперты Nodul делают схожий вывод: ни в одной бизнес-функции ИИ пока не стал полноценной инфраструктурой. В лучшем случае он выступает вспомогательным инструментом, а в ряде направлений остается на уровне пилотных проектов.

Что это значит для бизнеса

Распространение ИИ идет медленнее, чем ожидалось на фоне хайпа последних лет. Для компаний это означает, что нейросети пока не заменяют классическую автоматизацию, а дополняют ее — прежде всего в задачах, связанных с текстом и обработкой обращений. Массовый переход к более сложным сценариям с ИИ будет зависеть от снижения стоимости технологий, появления готовых решений и понятной экономической эффективности.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.