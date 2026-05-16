Российские компании начали активнее подключать генеративный ИИ к профессиональным правовым базам, судебной практике и нормативным документам. Прямо сейчас рынок постепенно уходит от универсальных чат-ботов к специализированным ИИ-инструментам для бухгалтерии, правовых технологий и финансового консалтинга.

Еще одним примером такого подхода стала интеграция ИИ-ассистента бухгалтера от сервиса «Финлид» Точка Банка с правовой системой «Гарант». Как рассказали «Инку» в пресс-службе банка, после обновления сервис начал формировать ответы на основе более чем 60 тыс. нормативных документов, писем ФНС и Минфина, а также материалов судебной практики.

В компании подчеркивают, что нейросеть отвечает не на основе «знаний из интернета», а с опорой на конкретные документы. Каждый ответ сопровождается ссылками на первоисточники и выдержками из нормативной базы.

Подобный подход постепенно становится одним из ключевых трендов на рынке b2b-ИИ. Компании пытаются решить главную проблему генеративных моделей в профессиональной среде — невозможность проверить источник ответа и риск «галлюцинаций» в юридических и финансовых вопросах.

На этом фоне разработчики все чаще ограничивают свободную генерацию и переводят ИИ в режим работы с подтвержденными документами и структурированными базами данных.

Ранее похожую модель представили Яндекс и «Гарант», запустив «Нейроюриста» — ИИ-помощника для работы с договорами, судебной практикой и правовыми вопросами. Сервис также строит ответы на основе материалов справочно-правовой системы.

Спрос на подобные решения растет на фоне усложнения регулирования и постоянных изменений в налоговом и корпоративном законодательстве. В таких условиях специалисты тратят значительную часть времени не на саму аналитику, а на поиск, сверку и перепроверку нормативной базы.

В результате ИИ начинают использовать не как автономную замену бухгалтеру или юристу, а как инструмент для ускорения рутинной работы — подготовки ответов, поиска судебной практики, проверки документов и навигации по быстро меняющемуся законодательству.

При этом разработчики таких систем стараются подчеркнуть, что окончательное решение по-прежнему остается за человеком. Большинство сервисов позиционируют ИИ как «второе мнение» или инструмент ускорения работы, а не полноценную замену специалисту.

Что это значит для бизнеса

Для малого и среднего бизнеса специализированные ИИ-сервисы могут стать способом сократить время на рутинную бухгалтерскую и юридическую работу без расширения штата. Одновременно рынок движется к более «закрытым» моделям генеративного ИИ, где ответы строятся не на открытом интернете, а на проверяемых базах документов и отраслевых данных.

