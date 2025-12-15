Американский биотехнологический стартап Chai Discovery, работающий в сфере разработки лекарств с использованием искусственного интеллекта и поддерживаемый OpenAI, привлек $130 млн (более 10 млрд руб.) в новом раунде финансирования. Оценка компании по итогам сделки достигла $1,3 млрд.

Freepik

Раунд был закрыт всего через три месяца после предыдущего привлечения капитала и довел общий объем инвестиций в Chai Discovery до $225 млн. Соинвесторами раунда выступили фонды Oak HC/FT и General Catalyst, также участие приняли Thrive Capital, Menlo Ventures и OpenAI.

Привлеченные средства компания планирует направить на создание полноценного «компьютерного конструкторского бюро» для молекул — программной платформы, которая позволит проектировать новые лекарственные соединения с помощью ИИ.

По словам сооснователя и генерального директора Chai Discovery Джоша Мейера, рынок ИИ-разработки лекарств долгое время находился в фазе завышенных ожиданий. «За последние пять–десять лет вокруг ИИ в фарме было много шума. Но именно сейчас технологии начали реально работать», — отметил он.

Финансирование последовало за запуском Chai-2 — новой модели компании для генерации антител, которая, как утверждают разработчики, способна проектировать молекулы для лечения заболеваний, ранее считавшихся труднодоступными с точки зрения фармакологии.

Сооснователь и президент Chai Discovery Джек Дент считает, что индустрия стоит на пороге масштабного внедрения таких решений: «Если 2025 год стал годом исследований, то 2026-й станет годом внедрения, когда фармкомпании начнут встраивать ИИ в повседневные рабочие процессы».

Инвесторы указывают на структурные проблемы отрасли, которые делает особенно заметными потенциал ИИ. По оценкам участников рынка, разработка одного препарата может занимать более 10 лет и обходиться в сумму свыше $1 млрд.