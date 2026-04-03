Руководитель платежной компании Block Джек Дорси и партнер фонда Sequoia Рулоф Бота заявили, что искусственный интеллект сделает менеджеров среднего звена полностью ненужными. В совместном эссе они предложили бизнесу заменить традиционную корпоративную иерархию на ИИ-систему, которая будет напрямую связывать рядовых исполнителей с финансовыми целями и запросами клиентов.

В качестве примера они приводят изменения внутри Block. В феврале компания сократила около 4000 сотрудников (примерно 40% штата) для перехода к более «плоской» модели управления. По их оценке, ставка на ИИ-инструменты уже дает результат: валовая прибыль в четвертом квартале выросла на 24% и составила $2,87 млрд.

Традиционно менеджеры среднего звена отвечали за передачу информации, промежуточные решения и координацию команд. Дорси и Бота утверждают, что теперь эту задачу решает цифровая архитектура. ИИ может фиксировать решения, планы и проблемы в реальном времени. Это устраняет бюрократию, ускоряет работу и позволяет быстрее реагировать на спрос.

Похожие процессы идут и в других технологических компаниях Кремниевой долины. Ранее корпорация Amazon сократила 14 тысяч офисных сотрудников для «удаления организационных слоев», которые тормозили реализацию проектов. В компании Meta* после аналогичных структурных чисток соотношение рядовых специалистов к менеджерам в ИИ-подразделениях достигло 50 к 1.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской.

