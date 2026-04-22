SpaceX объявила о стратегическом партнерстве с разработчиком среды для написания и генерации кода Cursor. Соглашение включает разработку корпоративных ИИ-инструментов для написания кода и предусматривает опцион на покупку стартапа за $60 млрд в конце года. Альтернативный вариант развития событий предполагает выплату $10 млрд за уже выполненную работу.

Аналитики рассматривают этот шаг в контексте возможного первичного размещения акций (IPO) SpaceX. Инвесторы могут воспринять интеграцию одного из лидеров в сфере ИИ-кодинга как способ увеличить капитализацию растущей технологической экосистемы Илона Маска.

Оценка Cursor выросла более чем в 10 раз чуть более чем за год: еще в январе прошлого года стартап оценивался в $2,5 млрд, а к маю достигла почти $30 млрд.

Связи между компаниями Илона Маска и Cursor усиливаются. Ранее стартап перенес рабочие нагрузки на серверы xAI, задействовав десятки тысяч чипов для обучения новой модели.

В рамках проекта SpaceX предоставит партнерам доступ к суперкомпьютеру Colossus, мощность которого сопоставима с миллионом чипов Nvidia H100. При этом два топ-менеджера Cursor недавно покинули компанию и перешли в xAI в прямое подчинение Маску.

Несмотря на масштаб сделки, она призвана закрыть слабые места обеих сторон. Ни Cursor, ни xAI пока не имеют собственных ИИ-моделей, способных на равных конкурировать с лидерами рынка — Anthropic и OpenAI.

На данный момент Cursor продает доступ к моделям Claude и GPT, и и партнерство со SpaceX может стать первым шагом к технологической независимости.

