Члены переходной команды избранного президента Дональда Трампа заявили, что планируют провести законодательные изменения на федеральном уровне в части использования беспилотных автомобилей. Это не только облегчит внедрение технологии, но и откроет новые возможности для таких компаний, как Tesla.

В прошлом месяце Илон Маск объявил о планах по массовому производству роботакси Tesla, начиная с 2026 года. Вскоре после этого он призвал пересмотреть законодательство, регулирующее эту сферу на федеральном уровне.

Избранный президент США уже назначил Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности правительства, который должен «ликвидировать бюрократию» и сократить государственные расходы.

В свою очередь Маск пообещал, что ведомство будет действовать «с максимальной прозрачностью». Он намерен опубликовать «список самых бессмысленных расходов» в бюджете и предоставлять подробные отчеты на платформе X.

Акции Tesla выросли более чем на 7%, увеличив свой 28-процентный рост со дня выборов. Действующие федеральные правила создают значительные препятствия для компаний, выпускающих беспилотные автомобили.

В настоящее время Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) разрешает производителям выпускать 2,5 тыс таких автомобилей в год. Кроме того, она проводит ряд расследований в области безопасности беспилотных автомобилей и систем помощи водителю, включая такие функции, как Autopilot и Full Self-Driving от Tesla.

Tesla пытается догнать компании, которые уже перевозят пассажиров на автомобилях без водителя. Waymo и Cruise от General Motors до сих пор использовали только автономные автомобили с рулем и педалями, несмотря на их способность работать без водителя. Это связано с государственными и федеральными требованиями к безопасности, многие из которых были введены задолго до появления автоматизированных систем вождения.

Компании могут подать заявку на исключение из этих стандартов, чтобы выпустить ограниченное количество автомобилей без определенных элементов управления, но ходатайство Cruise о таком исключении не рассматривалось более двух лет. В июле GM объявила, что отказывается от планов по созданию беспилотного автомобиля под названием Origin.

Предыдущие попытки разработать федеральное законодательство для регулирования беспилотных автомобилей провалились. Законодательные попытки увеличить число выпуска до 100 тыс. много раз терпели неудачу.

Ранее компания Tesla получила предупреждение о расследовании от NHTSA за рекламирование своей технологии Full Self-Driving, которая все еще не надежна. Агентство начало расследование, ссылаясь на четыре столкновения с участием автомобилей, в которых была задействована система. В одной из аварий внедорожник Tesla Model Y насмерть сбил пешехода.