Илон Маск представил последнюю версию своей ИИ-модели Grok 4, заявив, что она «превосходит уровень доктора наук во всех областях знаний». На презентации миллиардер назвал новую модель «самым умным ИИ в мире». Этот запуск является очередным шагом в обостряющейся конкурентной борьбе между ведущими технологическими компаниями за создание самого совершенного искусственного интеллекта.

Mariia Shalabaieva/Unsplash

По словам Маска, модель Grok 4 получила в 100 раз больше данных для обучения, чем версия Grok 2. Он утверждает, что новая модель способна достигать почти идеальных результатов на выпускных экзаменах практически по любому предмету. Маск также ожидает, что к концу года ИИ сможет создать первую телепередачу на 30 минут, которую можно нормально смотреть.

Тесты тоже показывают высокие способности Grok 4. Так, в бенчмарке Humanity’s Last Exam, включающем самые сложные задачи человечества, нейросеть набрала 44,4%, поставив новый рекорд. В тесте AIME2025, включающем задачи Международной олимпиады по математике, новый алгоритм набрал 100% — до сих пор это не удавалось ни одной ИИ-модели.

Запуск Grok 4 состоялся на фоне скандала с предыдущей версией. Чат-бот Grok 3 был замечен в антисемитских высказываниях, включая похвалу в адрес Адольфа Гитлера. Компания xAI заявила, что работает над удалением неуместных постов. Маск подчеркнул, что для любого ИИ «самое важное — это поиск истины», и что в модель можно заложить правильные ценности, такие как честность.

Некоторые эксперты считают, что Маск пытается позиционировать Grok как альтернативу чат-ботам от OpenAI и Google, которые считаются «проснувшимися» (woke). Ранее он призывал пользователей X помогать обучать чат-бота «спорными фактами», которые «политически некорректны, но, тем не менее, фактически верны».

У Grok 4 есть две версии — стандартная и Heavy с продвинутым механизмом «рассуждения». Первая доступна по подписке за $30 в месяц, а вторая — по новому тарифному плану за $300.