Илон Маск — имя, ставшее синонимом инноваций и богатства. От электромобилей Tesla до космических амбиций SpaceX — его проекты меняют мир, а объем личного состояния ежегодно занимает верхние строки списков богатейших людей мира. «Инк.» погрузился в мир цифр и акций, чтобы понять, из чего складывается зарплата Илона Маска.

Чем владеет Илон Маск

Илон Маск — выходец из обеспеченной южноафриканской семьи, где отец был инженером, а мать — моделью и диетологом. Будущий предприниматель получил степень бакалавра в Пенсильванском университете и стартовый капитал от родителей.

На сегодняшний день Илону Маску принадлежат шесть компаний, все из них — гиганты в своих отраслях:

Tesla

Капитализация — $1,13 трлн (по данным на 12 февраля 2025 года)

Производитель электромобилей, задающий тренды в автомобильной индустрии. Компания стремится к устойчивому будущему через инновации в энергетике и транспорте.

SpaceX

Капитализация — ~$350 млрд (по данным на 10 декабря 2024 года)

Компания революционизирует космические полеты, делая их более доступными и экономичными. Одна из ключевых целей SpaceX — колонизация Марса и расширение присутствия человечества в космосе.

X (ранее Twitter)

Капитализация — $41,09 млрд (по данным на октябрь 2022 года)

Соцсеть для обмена информацией и мнениями в реальном времени, стремится к свободе слова и созданию «приложения для всего». Маск купил платформу в апреле 2022 года, сумма сделки составила примерно $44 млрд.

The Boring Company

Капитализация — ~$10,5 млрд (по данным на 30 января 2025 года)

Компания The Boring Company стремится радикально улучшить передвижение в густонаселенных пунктах, используя проходку тоннелей. Деятельность стартапа направлена на создание более эффективных и быстрых транспортных решений для мегаполисов.Neuralink

Капитализация — ~$5 млрд (по данным на май 2023 года)

Neuralink трудится над созданием передовых нейроинтерфейсов, устанавливающих прямое соединение между мозгом и вычислительными устройствами. Целью этого проекта является не только терапия неврологических расстройств, но и значительное увеличение когнитивных и физических способностей людей.

xAI

Капитализация — $45 млрд (по данным на декабрь 2024 года)

xAI занимается разработкой «безопасного и ориентированного на пользу для человечества» искусственного интеллекта. По словам Маска, кроме прикладных задач декларируемая миссия этой организации состоит в стремлении к постижению фундаментальных законов мироздания.

Состояние Илона Маска 2025

По данным на 6 февраля 2025 года, состояние Илона Маска оценивалось в $399,2 млрд, что позволяет предпринимателю занимать первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes.

Несмотря на свои огромные доходы, Маск известен своим относительно скромным образом жизни (по меркам миллиардеров). Он долгое время заявлял, что не владеет большим количеством недвижимости, предпочитая жить в арендованных домах. В 2020 году он заявил о намерении продать практически все свое имущество, чтобы сосредоточиться на космических путешествиях.

Что касается автомобилей, то в его автопарке преобладают модели Tesla. Точные данные о его личной коллекции не разглашаются, однако известно о его любви к Cybertruck и другим автомобилям компании.

Государственная служба Илона МаскаПосле своей победы на выборах президента США Дональд Трамп предложил Илону Маску и бывшему кандидату от Республиканской партии Вивеку Рамасвами возглавить ведомство эффективности правительства при новой администрации. Однако, вопреки названию, это не было предложение о полноценной госслужбе — Трамп подчеркнул, что Маск и Рамасвами будут работать вне правительства, предоставляя Белому дому «советы и рекомендации».

Задача Маска и Рамасвами заключается в сотрудничестве с Административно-бюджетным управлением для проведения масштабной структурной реформы и внедрения предпринимательского подхода в государственное управление. Трамп выразил уверенность, что этот шаг кардинально изменит сложившуюся систему.

По словам Трампа, эта команда должна помочь его администрации «упразднить государственную бюрократию, сократить избыточные правила, бесполезные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Фактически, Маску и Рамасвами предложили стать внешними консультантами, призванными повысить эффективность государственного управления, причем Илон не будет получать за свою работу зарплату, предприниматель готов сотрудничать «за идею».

Сколько зарабатывает Илон Маск

Состояние владельца SpaceX и Tesla увеличивается с каждой секундой по мере роста котировок акций, который владеет предприниматель. По данным сервиса Rich-List на 6 февраля 2025 года, зарплата Илона Маска в месяц в рублях составляет порядка 580 млрд, в неделю — 131 млрд, в день — 19 млрд, в час — 796 млн, в минуту — 13 млн, в секунду — 220 тыс.

На что тратит состояние Илон Маск

Обладая колоссальным состоянием, Илон Маск направляет свои средства не только на развитие своих компаний, но и на проекты, которые, по его мнению, способны изменить будущее человечества. Значительную часть состояния Маск вкладывает в Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company и xAI. Эти инвестиции направлены на разработку и внедрение передовых технологий в области электромобилей, космических исследований, нейроинтерфейсов, инфраструктуры и искусственного интеллекта.

Маск также известен своей благотворительностью, поддерживая различные проекты, направленные на решение глобальных проблем. Он финансирует исследования в области возобновляемой энергетики, образования и здравоохранения.

Одним из приоритетных направлений миллиардера является финансирование космической программы SpaceX. Маск верит в необходимость колонизации Марса как «плана Б» для человечества и вкладывает огромные средства в разработку технологий для осуществления этой мечты.