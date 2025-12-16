Американский бизнесмен Илон Маск вплотную приблизился к тому, чтобы войти в историю как первый триллионер мира. Всего за несколько месяцев капитализация его ракетной компании SpaceX выросла вдвое — с $400 до $800 млрд. Это увеличило личное состояние Маска, владеющего 42% акций SpaceX, до рекордных $677 миллиардов долларов. Теперь он не просто самый богатый человек планеты, а первый, кто преодолел отметку в $600 млрд, пишет Forbes USA.

Freepik

Потенциал роста еще не исчерпан. Инвесторы подтверждают, что SpaceX готовится к IPO в 2026 году, после чего ее оценка может достичь 1,5 трлн. Даже без публичного размещения доля Маска в SpaceX уже стала его самым ценным активом — она оценивается в $336 млрд.

Тем временем другие активы магната тоже демонстрируют впечатляющую динамику. Его доля в Tesla оценивается в $197 млрд, а недавно одобренный рекордный пакет выплат может принести ему до триллиона долларов, если компания выполнит амбициозные цели по росту.

Кроме того, его компания xAI Holdings ведет переговоры о финансировании с оценкой в $230 млрд, что более чем вдвое превышает первоначальные ожидания.

Эти цифры — результат феноменального пути Маска. Всего пять лет назад его состояние составляло $24,6 млрд. Сейчас он опережает второго в списке богатейших людей мира, сооснователя Google Ларри Пейджа, на $425 млрд и находится всего в $23 млрд от следующей психологической отметки в $700 млрд.

Статус первого триллионера перестал быть абстрактной теорией и стал вопросом времени — возможно, всего нескольких лет. Причем у Маска для этого есть как минимум три стратегических пути: через успешное IPO SpaceX, через реализацию гигантского опционного пакета в Tesla или через стремительный рост его ИИ-проектов.