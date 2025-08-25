Илон Маск анонсировал запуск нового амбициозного проекта под названием Macrohard. Эта компания, созданная в рамках его инициативы xAI, позиционируется как «софтверная компания, полностью управляемая ИИ». По утверждению Маска, новый проект способен симулировать деятельность целого технологического гиганта, такого как Microsoft.

Идея Маска заключается в том, что современные софтверные компании, в отличие от производственных, не создают физических продуктов. Их деятельность — это разработка кода, управление проектами и маркетинг. По мнению миллиардера, все эти процессы можно полностью смоделировать и автоматизировать с помощью продвинутого искусственного интеллекта. «Это ироничное название, но проект очень реален!» — написал Маск в X.

Заявка на регистрацию товарного знака Macrohard была подана компанией xAI в патентное ведомство США 1 августа. Согласно документам, компания будет предоставлять широкий спектр продуктов и услуг на базе ИИ. В их число войдет программное обеспечение для искусственной генерации человеческой речи и текста, а также чат-боты для симуляции разговоров.

Название Macrohard является явной ироничной отсылкой к Microsoft. Маск впервые использовал этот термин еще четыре года назад в качестве шутки. Однако теперь он превратил ее в реальный бизнес-проект, который, по-видимому, тесно связан с разработкой суперкомпьютера Colossus 2 в Мемфисе. Этот проект призван обеспечить огромные вычислительные мощности для моделей xAI.

В основе Macrohard лежит идея мультиагентной системы, где ИИ-модель Grok будет создавать сотни других ИИ-агентов. Каждый из них будет выполнять специфические задачи и согласованно работать, подобно сотрудникам в большой корпорации.

