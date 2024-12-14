Соучредитель OpenAI Илья Суцкевер выступил с докладом на ежегодной конференции по искусственному интеллекту NeurIPS и рассказал о своих прогнозах по поводу «сверхразумного» ИИ. После этого он получил награду за свой вклад в эту область.

Суцкевер поделился своими предположениями о появлении «сверхразумного ИИ». По его мнению, в какой-то момент будет создан искусственный интеллект, который превзойдет людей во многих задачах. Он также считает, что сверхразумный ИИ будет «качественно отличаться» от того искусственного интеллекта, который существует сегодня. В некоторых аспектах он может быть неузнаваем.

Суцкевер заявил, что «сверхразумные системы будут агентными в реальном смысле», в отличие от нынешнего ИИ. Они будут «рассуждать» и, как следствие, станут более непредсказуемыми. Они будут понимать вещи на основе ограниченных данных. И они будут обладать самосознанием, считает соучредитель OpenAI.

На самом деле, сверхразумные системы могут захотеть иметь свои права. «Это неплохой конечный результат, если у вас есть ИИ, и все, чего они хотят, — это сосуществовать с нами и просто иметь права», — сказал Суцкевер.

Покинув OpenAI, Суцкевер основал Safe Superintelligence (SSI) — лабораторию, занимающуюся общей безопасностью ИИ. В сентябре SSI привлекла 1 млрд.

В книге «На пути к искусственному интеллекту человеческого уровня» Эйтан Майкл Азофф утверждает, что взлом нейронного кода и эмуляция визуального мышления — это ключ к тому, чтобы превзойти человеческий интеллект с помощью ИИ.