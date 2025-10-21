В начале осени Россия столкнулась с рекордным за последние два года объемом импорта подержанных легковых автомобилей. Согласно данным агентства «Автостат», только в сентябре в страну было ввезено 48,4 тыс. единиц, причем практически весь этот объем обеспечили физические лица.

Freepik

Основными поставщиками остаются Япония (39%), Южная Корея (22%) и Китай (свыше 20%), причем доля Китая продолжает расти. Среди брендов лидируют Toyota (19%) и Honda (15%), а самыми популярными моделями стали Toyota Corolla и Honda Freed.

Грядущие изменения в правилах утильсбора

Всплеск импорта напрямую связан с ожиданием изменений в правилах расчета утилизационного сбора: Минпромторг предложил привязать льготный размер этого платежа для физических лиц к мощности двигателя.

Согласно проекту постановления, действующие льготные ставки в 3,4 тыс. рублей для новых автомобилей и 5,2 тыс. рублей для машин старше трех лет будут сохранены только для транспортных средств мощностью до 160 л.с. Владельцы более мощных автомобилей будут вынуждены платить по коммерческим тарифам, которые многократно выше.

Справка:

Утилизационный сбор — одноразовый платеж за будущую переработку транспортного средства. С 2024 года поэтапно индексируется, и только 1 октября его увеличили на 70–85%. Планируется, что до 2030 года коэффициент будет ежегодно повышаться на 10–20%. Средства, формируемые за счет утильсбора, являются важным источником финансирования для поддержки автостроения, самолетостроения, промышленной робототехники и других отраслей промышленности.

Новая система расчета ударит не только по мощным бензиновым моделям, но и по электромобилям с гибридами, для которых будет учитываться суммарная мощность силовой установки.

По оценкам экспертов, это приведет к резкому росту платежей: для Kia Sorento он может составить около 1,9 млн рублей, для Hyundai Palisade — 2–2,2 млн, для BMW X5 — 2,7 млн, а для Cadillac Escalade — почти 2,9 млн рублей. Такой скачок способен полностью нивелировать ценовое преимущество серого импорта и вызвать падение его объемов на 25–35% в течение последующих шести-девяти месяцев.

Параллельный кризис кредитования

При этом, как пишут «Известия», в сентябре 2025 года российские банки выдали на покупку подержанных автомобилей всего 44 млрд руб. — вдвое меньше, чем годом ранее. Для сравнения, кредитование новых машин сократилось не так значительно — до 146 млрд руб.

Главная причина такого спада — высокая стоимость кредитов. Ставки по займам на авто с пробегом достигли 26,3%, тогда как на новые машины благодаря госпрограммам составляют около 10%. Банки также стали осторожнее выдавать такие кредиты, поскольку подержанные автомобили сложно оценить, а риск их быстрого обесценивания высок.

Дополнительной проблемой стало сокращение предложения качественных автомобилей с пробегом. Из-за кризиса поставок новых машин в 2022−2023 годах на вторичный рынок почти не поступают современные автомобили возрастом 1−3 года. При этом около 70% продаваемых с пробегом машин старше десяти лет, что делает их малопривлекательными для кредитования.

Примечательно, что в отличие от вторичного рынка, продажи новых автомобилей поддерживаются государственными льготами и субсидиями от производителей, что делает их более доступными для покупателей даже несмотря на ожидаемый рост утилизационного сбора.