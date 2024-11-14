Летом 2024 года мы сменили владельцев. Теперь 100% актива обладают СЕО компании «Корпорация роботов» Артур Зархи и владелец Vinci Agency Мария Лапук.

Ранее Артур занимался развитием проектов Cinemotion group, владевшей школой актерского мастерства, одноименным изданием и сценарным агентством. Мария работала в PR многих российских компаний, а в последнее время занимается развитием коммуникационной группы Vinci.

«Как практикующий предприниматель, я прошел тернистый путь и знаю, как часто начинающим молодым бизнесменам нужна поддержка. и не только финансовая. Любой совет, сторонний опыт, любой лайфхак могут сыграть бесценную роль. На мой взгляд, именно качественное специализированное СМИ, создание предпринимательского комьюнити — и есть наиболее эффективные вспомогательные инструменты для поддержки», — прокомментировал Артур.

А теперь главное: мы отказываемся от американской франшизы до конца года и будем выходить под русскоязычным названием «Инк». Тематика у нас останется прежней — предпринимательство в малом, среднем и крупном бизнесе. Помимо существующей онлайн-версии, начнем издавать печатный журнал. Раскроем планы: хотим развивать собственный бизнес-клуб, делать международные проекты и другие продукты для предпринимателей.

Новым издателем «Инк» станет Людмила Цой — экс-заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, где она отвечала за развитие креативных индустрий и кино. Она покинула госслужбу осенью 2024 года. Ранее Людмила разрабатывала крупные социальные проекты и руководила собственным бизнесом в сфере событийного туризма.

«„Инк“ будем делать еще более полезным, международным и масштабным. Вижу большие перспективы в объединении своего опыта с возможностями, которые открывает передо мной этот проект. Верю в российских предпринимателей и в их продукты», — поделилась Людмила.

Главным редактором стал Андрей Ходорченков, бывший директор по контент-стратегии медиахолдинга Independent media, экс-главный редактор «Популярной Механики» и экс-директор по контенту сервиса «Яндекс Кью». Его заместителем осталась Ксения Суворова. В данный момент они занимаются «пересборкой» команды в рамках новых бизнес-задач издания.

Изменения редакционной политики будут направлены на привлечение новой аудитории и не коснутся уже полюбившихся читателям рубрик и форматов. «Слагаемые любого успеха — амбициозные цели и профессиональная команда. Мы будем строить новый „Инк“ на базе старых ценностей, придав ему большее ускорение за счет наших усилий», — сказал Андрей Ходорченков.

Генеральным директором издания остается Никита Ким. «Я уверен, что у „Инка“ светлое настоящее и будущее. У издания идеальная репутация, высочайшие стандарты журналистики, классная команда и прекрасная бизнес-аудитория, востребованная рекламодателями. Мы уже запустили новые проекты, например, рубрику „Жить“ (про девелопмент и городскую среду). Есть масса идей, которые будем реализовывать в ближайшем будущем».

Inc. издавался в России с 2016 года как журнал для предпринимателей, который рассказывает о малом и среднем бизнесе, передовых технологиях и людях, которые за этим стоят. Теперь это «Инк», и нас ждет новая история и судьба.